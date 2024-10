Como cuidar dos cabelos após o tratamento oncológico

O tratamento contra o câncer é muito individualizado e leva em conta as necessidades de cada paciente. Uma das possíveis formas de enfrentar a doença é a quimioterapia, que um dos prejuízos pode ser o enfraquecimento e a queda do cabelo.

Por isso, caso você esteja passando por esse processo, ou conheça alguém que está, confira algumas dicas de como cuidar dos cabelos após tratamento oncológico, segundo a especialista em medicina capilar, Dra. Alexandra Lopes, da clínica Les Paux.

No pós tratamento, o foco é na recuperação da saúde capilar:

Hidratar e nutrir

Produtos específicos para cabelos danificados agilizam o processo, além de outros recomendados para cada tipo de fio. Caso a perda tenha sido completa, o couro cabeludo pode ser hidratado com cremes corporais, e deve ser protegido contra os raios solares, que retardam o crescimento dos fios. Além do protetor solar, a paciente pode apostar em chapéus e lenços.

Suplementação

Com uma recomendação médica, podem ser adicionados suplementos como biotina e vitamina D, que ajudam na recuperação.

Química? Não é o momento

Queridinhos entre muitas, os processos que envolvem produtos químicos, como alisamentos e tinturas, devem ser evitados por poderem agredir os fios. Para o retorno da aplicação, o oncologista deve ser consultado, para entender o tipo de quimioterapia usada, mas o comum é esperar seis meses após a última sessão.

Estímulo ao couro cabeludo

Por meio de técnicas de estímulo e massagens, é possível aumentar a circulação sanguínea e, consequentemente, o crescimento capilar. Hoje, além disso, já existem procedimentos médicos comprovados que também podem ajudar.

O cabelo faz parte da identidade dessas mulheres, mudanças constantes são comuns, mas a perda parcial ou completa por ser um choque. Para muitas, é nesse momento que a “ficha cai”, e acabam entendendo a gravidade da situação.

Segundo Alexandra, a função do médico nessa situação é tirar dúvidas, explicar passo a passo, estar sempre disponível e deixar claro que isso é temporário.

“E, quando o cabelo voltar a crescer, é sinal de que o tratamento está finalizado e uma possível cura, e isso é lindo!”, conclui a médica.

