Inclua na rotina! Duas opções de automassagens para desestressar

Com os dias cada vez mais corridos precisamos e devemos parar ao menos um tempinho para respirar e relaxar um pouco, afinal, administrar a vida por completo é muito difícil. E nós sabemos bem como a rotina pode nos sobrecarregar. E não é preciso ir muito longe: alguns poucos minutinhos de dedicação e autocuidado já fazem maravilhas pelo humor e aliviam o cansaço. A massoterapeuta, Josie Rushing, especialista em drenagem linfática, ensina automassagens para desestressar.

Automassagem para dormir e aliviar o estresse do trabalho

Precisa dormir bem, ou mesmo relaxar por alguns minutinhos entre uma tarefa e outra? De acordo com Josie, suas mãos podem ser suas aliadas. Aprenda como:

1- Faça movimentos circulares com leve pressão nos linfonodos perto do ouvido (na frente e atrás), no couro cabeludo perto da testa, no pescoço, abaixo do queixo, e próximo à clavícula. Repita levemente três vezes em cada região – não é necessário uso de cremes.

2- Depois, é a hora de fazer os movimentos de drenagem, deslizando os dedos com leve pressão, sempre de dentro para fora, com movimentos ascendentes. Inicie pelos linfonodos claviculares em direção ao queixo e posteriormente aos ouvidos, repita os mesmos movimentos, porém desta vez iniciando do nariz e subindo em direção aos ouvidos. Finalize com movimentos ascendentes na testa sentindo coro cabeludo.

3- Faça movimentos circulares pressionando levemente no cantinho do olho por três vezes e depois empurre levemente suas mãos de fora para dentro.

Faça esse processo sempre que quiser dormir melhor ou precisar desestressar.

Para aliviar as cólicas e cansaço nas pernas

Apesar o maior foco de dor ser no abdômen quando menstruamos, a especialista explica que as pernas costumam pesar mais nesse período. Ao massagear a região, sentimos um alívio das cólicas menstruais por conta da redução da sensação de peso.

1. Faça movimentos circulares com leve pressão três vezes na região da sua virilha e logo atrás do seu joelho. Toque gentilmente, sem nenhuma ajuda de creme neste primeiro momento.

2. Espalhe um creme que você já usa no dia-a-dia nas mãos e, em seguida, nas coxas.

4- Divida sua perna acima do joelho em três partes. Comece fazendo movimentos suaves de baixo para cima em direção ao seu coração, com as mãos firmes e juntas. Primeiro próximo à virilha, depois no meio, e em seguida em toda a coxa toda.

5- Repita a mesma coisa do joelho para baixo, dividindo a panturrilha em três partes. Faça movimentos de baixo para cima (começando sempre da região mais próxima ao joelho) em direção atrás do joelho.

Esta autodrenagem vai ajudar a aliviar o cansaço das pernas. Pode repetir todas as noites, sem preocupação!