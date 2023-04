Massagem no couro cabeludo: quais os benefícios e como fazer?

A massagem no couro cabeludo, também conhecida como massagem capilar, além de ser uma prática extremamente relaxante que contribui com a redução da tensão e do estresse, aumenta a sensação de bem-estar e pode trazer diversos benefícios para a saúde dos fios. Quer saber mais sobre o assunto e desfrutar de todos eles? Conversamos com a tricologista Renata Vasconcellos, para entender mais sobre a técnica.

Massagem do couro cabeludo colabora para fios menos finos

Essa prática pode levar os fios ao aumento de espessura, fazendo com que eles fiquem menos frágeis e quebradiços, modificando a textura e a aparência dos fios. No entanto, os resultados podem demorar para surgir e essa é uma prática que deve ser feita frequentemente. “Ela é capaz de resultar no aumento na espessura do cabelo, principalmente 24 semanas após o início da massagem“, conta a especialista.

Massagem capilar colabora para o crescimento das madeixas

Por contribuir com o aumento da circulação sanguínea do couro cabeludo, o crescimento dos fios também é um benefício dessa técnica. O estímulo da região faz com que os folículos pilosos recebam oxigenação e nutrientes promovendo alongamento do comprimento dos fios. “Ela atua com as células da papila dérmica, então causa um aumento da fase de crescimento do cabelo“, conta. “O estímulo que é criado através dos movimentos acaba facilitando o aporte nutricional dos folículos, melhorando a circulação sanguínea”, completa.

Como fazer a massagem no couro cabeludo

Muitas pessoas acreditam que a massagem capilar só pode ser feita nos salões de beleza ou por especialistas. Claramente, para um melhor resultado, ela pode ser feita desta maneira. Entretanto, a prática constante é muito importante e nem sempre temos brechas na rotina para recebê-las por um profissional.

A automassagem no couro cabeludo pode ser feita tanto manualmente, quanto com aparelhos massageadores. De acordo com Renata, existem diversos dispositivos de ‘scalp massage‘ no mercado. “Um estudo japonês indica que são necessários 4 minutos de massagem todos os dias, e ela pode ser feita inclusive no momento do banho utilizando xampu ou loções de crescimento”, ressalta.

Ela seve ser feita em movimentos circulares, com a ponta dos dedos, com pressão moderada e, preferencialmente, fazendo uma drenagem linfática ao mesmo tempo. “Movimentando os principais pontos, como a frontal da cabeça, a região da nuca e das têmporas”, explica. Para isso, faça movimentos circulares e, depois, arraste os dedos de dentro para fora.

A expert também conta que, no caso de algumas doenças associadas, como a alopecia androgenética ou areata, são necessárias loções medicamentosas, portanto, nesses casos, é indicado procurar um tricologista.