Os 3 segredos dos cabelos de Sabrina Carpenter

Um dos nomes mais comentados do pop internacional no momento, a cantora norte-americana Sabrina Carpenter tem algo que chama tanta atenção quanto a sua voz: seus cabelos. Com um tamanho longo, um loiro muito brilhante e volumoso, a beleza de suas madeixas já fez a cantora até ser frequentemente acusada de usar perucas.

Contudo, como já explicou o hairstylist da cantora em entrevista à revista People, “preparar o cabelo dela é a parte mais difícil de mantê-lo”. Confira, algumas dicas que como ficar com as mechas iguais ou o mais parecido com as de Sabrina:

1. Bons produtos

Para o cabelo transparecer beleza, ele precisa ser cuidado e tratado com bons produtos. Defendendo os fios do calor, aplicar um protetor térmico. E para manter os fios alinhados, spray texturizante e um hair balm, um tipo de hidratante capilar.

Continua após a publicidade

2. A preparação

O cabelo de Sabrina passa por alguns processos para chegar ao resultado final. Secar, alisar com a chapinha e uma escovação, caso necessário, para dar esse efeito volumoso. Por isso, o passo anterior é tão importante para mantê-lo saudável.

3. Um rotina de tratamento capilar

A cantora conta com um especialista exclusivo para essa parte. Mas, isso não te impede de ter um cronograma capilar que garante uma saúde melhor para o seu cabelo e te permite abusar dos processos de preparação.

E você, vai aderir ao cabelo da Sabrina?

Assine a newsletter de CLAUDIA

Continua após a publicidade

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Continua após a publicidade

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.