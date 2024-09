Kate Middleton compartilha atualização sobre tratamento de quimioterapia

Em uma mensagem divulgada por vídeo nesta segunda-feira (9), Kate Middleton afirmou ter concluído a quimioterapia. A princesa de Gales, que foi diagnosticada com câncer em março deste ano, ficou fora dos compromissos públicos desde então.

Na mensagem, ela aparece em um bosque vivendo bons momentos ao lado do marido, o príncipe William, e os três filhos do casal. Kate conta que irá voltar ao trabalho nos próximos meses mas, por enquanto, o foco está na sua saúde. Leia a mensagem completa:

“À medida que o verão chega ao fim, não consigo descrever o alívio que é finalmente ter concluído meu tratamento de quimioterapia. Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante, e tivemos que encontrar uma maneira de navegar em águas tempestuosas e em uma estrada desconhecida.

A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você. Com humildade, isso também coloca você cara a cara com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que nunca considerou antes e, com isso, uma nova perspectiva sobre tudo.

Este momento acima de tudo lembrou William e a mim de refletir e ser gratos pelas coisas simples, mas importantes da vida, que muitos de nós geralmente tomamos como certas. De simplesmente amar e ser amado. Fazer o que posso para ficar livre do câncer é agora meu foco. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação total é longo e devo continuar aproveitando cada dia como ele vem.

No entanto, estou ansiosa para voltar ao trabalho e assumir mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder. Apesar de tudo o que aconteceu antes, entro nesta nova fase de recuperação com um renovado senso de esperança e apreciação pela vida.

William e eu somos muito gratos pelo apoio que recebemos e tiramos grande força de todos aqueles que estão nos ajudando neste momento. A gentileza, empatia e compaixão de todos têm sido verdadeiramente gratificantes. Para todos aqueles que estão continuando sua própria jornada contra o câncer — eu permaneço com vocês, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão, pode vir a luz, então deixe essa luz brilhar forte.”

