Roube o look: os lenços servem do inverno à primavera

Pescoço, bolsa, roupa, cabelo… Não importa onde o lenço está, ele sempre eleva o visual! O acessório é uma das peças mais versáteis do guarda-roupa, e você pode explorar as 1001 formas de usá-lo com sua criatividade. Trouxemos três opções para nossas leitoras apostarem sem medo. Então vem com a gente, e roube o look!

Vai no básico!

Sabe aquele visual básico, mas cheio de informação? Temos! Ao misturar roupas discretas e adicionar alguns detalhes de maior destaque, você garante uma composição de tirar fôlego. O combo camisa, jeans e bota tem muito a ver, por exemplo, com o sobretudo, lenço e óculos de sol, ótimos para o frio do inverno.

Refrescante, como a primavera pede

A primavera se aproxima e, com ela, chega o desejo por vestidos, cores e leveza. Quem está sonhando com estes três elementos encontra nos modelos longos e coloridos sua busca. Os lenços na cabeça junto às sandálias também ajudam!

Pura sofisticação!

Seja para trabalhar, jantar ou ir a outro compromisso importante, um conjunto de alfaiataria, uma bolsa colorida e um óculos são ótimos. O lenço usado como cinto torna a combinação ainda mais complexa!