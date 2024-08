Preta Gil comunica: “Meu câncer voltou em quatro lugares diferentes”

Preta Gil revelou, na noite deste último domingo (25), o seu retorno aos tratamentos oncológicos após o diagnóstico de um novo quadro de câncer. Segundo relato publicado pela cantora em suas redes sociais, a descoberta do novo diagnóstico foi feita após a realização de exames de rotina na última quinta-feira, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Os exames, segundo Preta, acusaram a presença de novos linfonodos e lesões em, ao menos, 4 regiões diferentes.

“O meu câncer voltou. Ele voltou em quatro lugares diferentes. Eu tenho dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio [cavidade abdominal que envolve os órgãos internos como intestinos, estômago, fígado e outros] e tenho um nódulo, lesão na ureter”, afirmou. Confira o relato na íntegra:

No vídeo, a artista ainda fez um alerta referente a probabilidade de retorno da doença em pessoas que estão em remissão após os ciclos de tratamentos oncológicos, como quimioterapia e radioterapia.

“Remissão é o período de cinco anos onde o câncer pode voltar. Não só no meu caso, mas como no caso de 40% das pessoas que têm um câncer primário. Foi o que aconteceu comigo”, diz.

Preta Gil se recuperou de um câncer no fim de 2023

No fim de 2023, Preta havia anunciado o fim do seu tratamento contra um câncer de intestino, após a realização de uma cirurgia de reconstrução de parte do trato intestinal. Ela havia sido diagnosticada em janeiro do mesmo ano.

Ainda segundo o relato, a cantora seguirá internada no Hospital Sírio Libanês, onde dará sequência ao tratamento oncológico com acompanhamento médico e familiar. Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs e amigos após a notícia do novo diagnóstico.

“Eu já comecei a minha quimioterapia, que acabou hoje o primeiro ciclo. Ou seja, minha rotina de tratamento oncológico voltou”, detalhou a cantora.

Ela finalizou afirmando que, apesar do quadro, está bem: “Eu tô com a cabeça boa, eu tô muito melhor do que eu tava quando comecei meu tratamento em 2023. Eu sou uma outra Preta, cheia de vontade de viver e com muita energia”.

