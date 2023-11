3 motivos para usar protetor solar capilar

Cabeleireiro há 27 anos, é um dos profissionais mais respeitados na área da beleza. Está há 15 anos na TV, sendo 11 deles como co-apresentador do programa Esquadrão da Moda (SBT). Também já comandou o reality Guerra das Tesouras. Foi eleito por diversas vezes como o melhor cabeleireiro do Brasil.

O protetor solar não é apenas para a pele. Você já parou para pensar na importância de proteger os cabelos e o couro cabeludo dos raios solares? A exposição frequente, sem proteção, ainda mais na temporada primavera/verão, pode resultar em vários problemas. Aqui, 3 motivos para usar o protetor solar capilar.

Protetor solar capilar evita cor desbotada

Sabe aquelas horas que você passou no salão para conquistar a nuance dos sonhos? Então, ficar sob o sol pode levar a menor durabilidade da cor e fazer com que ela desbote rapidamente.

Previne danos gerais

Você pode até não sentir o sol queimar os seus cabelos, mas basta observar a aparência: pontas ressecadas, partes quebradas, falta de brilho e aumento de frizz.

Muitas vezes, pelo toque, é possível sentir ainda a aspereza. Estou falando isso de fios naturais. Agora, imagine quem fez alguma química, como alisamento ou descoloração?

As madeixas já podem ter alguma sensibilidade e estarem propensas a estragos. A exposição frequente e sem proteção vai prejudicar ainda mais.

Protege o couro cabeludo

A saúde dos fios começa nos folículos capilares. O excesso de sol pode danificá-los e ainda deixar a raiz oleosa e/ou ressecada – depende da sua textura -, o que pode provocar uma queda de cabelo acentuada.

Sobre o protetor solar capilar

Hoje, existe uma variedade de produtos. Para manter os fios saudáveis, sugiro o uso do CC Cream com esse ativo. Geralmente vem identificado na embalagem. O ideal é borrifar e espalhar bem, da raiz (couro cabeludo) até as pontas, e depois pentear ou amassar.

Ele vai criar uma espécie de barreira contra os raios prejudiciais, o que evita que ocorra a perda da umidade, ajuda a manter a cor por mais tempo, previne o desbotamento, conserva o brilho e a maciez, pode prolongar as químicas e, em longo prazo, melhora a qualidade e a aparência das suas madeixas. Se você estiver na praia ou na piscina, vale reaplicar após o mergulho.

Sem contar que alguns produtos oferecem benefícios adicionais, com ingredientes hidratantes e de proteção térmica. Vale ainda considerar o protetor solar no couro cabeludo para evitar o risco de câncer de pele.

Os cabeleireiros desempenham um papel singular na identificação precoce de lesões, orientando você a procurar um dermatologista diante de qualquer sinal suspeito. E você ainda pode completar esse cuidado usando um chapéu ou boné.

Se você quer tomar um solzinho exibindo suas madeixas, vale a pena incluir essas orientações e produtos no seu arsenal de beleza, assim mantém os cabelos protegidos, saudáveis e com a cor vibrante.

Agora, quer aprender a deixar o cabelo mais brilhante? Nesse vídeo ensino:

