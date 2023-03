Cúrcuma: entenda os benefícios dessa especiaria e como utilizá-la

Origem: O açafrão vem dos estigmas de uma flor chamada Crocus sativus, enquanto a cúrcuma é obtida a partir da raiz da planta Curcuma longa. Cor: Açafrão tem um tom de amarelo claro, enquanto a cúrcuma é mais amarelada e intensa. Sabor: O açafrão tem um sabor delicado, mas distinto, enquanto a cúrcuma tem um sabor mais intenso e picante. Uso culinário: O açafrão é frequentemente utilizado para dar sabor e cor a pratos como risotos, paellas e caldos. Já a cúrcuma é comumente utilizada em pratos de curry e em muitos pratos da culinária asiática. Propriedades medicinais: Ambas as especiarias têm propriedades medicinais. A cúrcuma é rica em curcumina, um composto antioxidante e anti-inflamatório que tem sido associado a benefícios para a saúde, como redução da dor articular e prevenção de doenças crônicas. O açafrão também possui propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, além de ter sido estudado por seus efeitos no humor e na ansiedade.

Como utilizar a cúrcuma em receitas?

O sabor e aroma da cúrcuma são bem particulares, revelando um amargo apimentado e uma fragrância leve que lembra a laranja e o gengibre. Sendo assim, é extremamente versátil e pode ser utilizada como tempero em preparos diversos, como molhos, arroz, peixes, frutos do mar, frango, legumes, verduras e até na carne vermelha.

Num simples risoto, por exemplo, a cúrcuma pode trazer um sabor e tonalidade especiais. Para receitas com frango, a cúrcuma também é uma ótima aliada: ela garante cor à carne e modifica o aroma, deixando mais agradável. Como seu sabor e cor são intensos, é recomendável utilizar com moderação: vá colocando aos poucos, em pitadas, e provando até achar o ponto ideal.

E não é só em preparos de pratos principais e salgados que a cúrcuma vai bem. Muitos não sabem, mas uma das receitas que mais destacam seu sabor é o golden milk (ou leite dourado), uma bebida da medicina ayurveda que também é indicada para equilibrar a saúde digestiva.

“Cada ingrediente do leite dourado tem um papel importante na composição, que aumenta os níveis de dopamina e serotonina, neurotransmissores que oferecem sensação de conforto e bem-estar, além de ajudar no controle dos sintomas de estresse e ansiedade”, explica a nutricionista Carla Freire. Com sabor levemente apimentado, o preparo incorpora a cúrcuma e outras especiarias, como canela e noz-moscada – aprenda aqui a fazer.

Confira algumas receitas com cúrcuma para fazer em casa: