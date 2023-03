6 produtos para transformar o seu café em um ritual de bem-estar

Começar o dia bem significa começar com uma bela xícara de café. A bebida, além de ajudar com o foco e a concentração, também colabora para a saúde desde que tomada com moderação – é uma ótima fonte de antioxidantes! E se você é do time que precisa de um cafezinho logo cedo… é melhor ficar atenta aos produtos abaixo.

Seja apenas para começar bem o dia, seja para se manter mais concentrada e atenda no trabalho, listamos cinco produtos que vão levar o seu café matinal para um novo nível – é hora de transformar o cafezinho de uma simples bebida para um verdadeiro ritual de preparação para o dia. Veja só: