Baião de dois vegano

Modo de preparo

Prepare o vinagrete Acrescente todos os ingredientes em uma tigela e misture bem. Reserve.

Prepare o baião Numa frigideira em fogo médio com azeite, refogue a cebola e o alho. Acrescente a cúrcuma e o tofu defumado. Deixe dourar. Acrescente a abóbora e cozinhe até ficar macia. Junte o arroz, o feijão, o coentro picado e as raspas de laranja. Tempere com sal e molho de pimenta. Sirva com o vinagrete por cima e, se quiser, dadinhos de tapioca e picles de rabanete.

*Receita da chef Tati Lund, do .Org Bistrô