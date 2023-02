Saudáveis e deliciosas: 8 receitas de café da manhã sem ovo

Café da manhã e ovos são uma combinação perfeita, parece até que um só existe graças ao outro. Mas não é bem assim e nem todo mundo come, seja por restrições alimentares, dieta ou gosto. Com isso em mente, fomos atrás de receitas fáceis e deliciosas de como começar o dia com refeições sem ovos.

Caprichar no café da manhã é a melhor forma de garantir a energia necessária para a manhã. Abaixo você encontra opções para veganos, vegetarianos e simpatizantes, doces e salgadas. Veja abaixo.

Receitas de café da manhã sem ovo

Ingredientes

60g de aveia;

30g de whey protein;

100ml de leite desnatado;

Morangos picados a gosto.

Modo de preparo

Misture o leite com o whey protein (com liquidificador, mixer ou o que preferir, contanto que deixe bem homogênea a mistura). Sem triturar, adicione a aveia em um pote e morangos. Deixe na geladeira por pelo menos 6 horas e pronto!

Ingredientes

5 pêssegos maduros cortados ao meio, sem caroço;

3 colheres (sopa) de mel;

Canela a gosto;

500 mililitros de iogurte natural;

100 gramas de mirtilo;

1 xícara de granola orgânica.

Modo de preparo

Em uma forma, disponha os pêssegos, regue com 2 colheres de mel e salpique a canela. Leve para assar em forno preaquecido a 180°C por 20 minutos ou até amolecer. Espere amornar e distribua os pêssegos entre três tigelas. Acrescente o iogurte, o mirtilo e a granola. Finalize com o restante do mel e sirva.

Rosti de mandioca

Ingredientes

1 mandioca sem casca e ralada fina;

1 colher (sopa) de azeite;

1 pitada de sal;

1 pitada de orégano;

1 pitada de açafrão-da-terra (ou cúrcuma) em pó.

Modo de preparo

Disponha a mandioca ralada em um bowl e tempere com azeite, sal, orégano e cúrcuma. Deixe a mandioca já temperada descansar fora da geladeira, coberta, por 4 horas. Unte uma frigideira pequena com tampa e distribua um pouco da mandioca até cobrir todo o fundo. Se a mandioca estiver seca, jogue um pouquinho de água. Tampe e deixe no fogo médio baixo, quando a mandioca mudar de cor e ficar mais amarelinha destampe e deixe secar em baixo. Quando dourar, vire, tampe e repita o processo. Sirva com queijo cremoso e molho pesto.

Ceviche de manga

Ingredientes

1 pimentão vermelho cortado em cubos;

1 pimentão amarelo cortado em cubos;

1 manga tommy cortada em cubos;

1 pimenta dedo-de-moça picada;

Suco de 1/2 limão;

3 colheres (sopa) de azeite;

Coentro, gengibre e sal a gosto;

Fatias de cebola roxa para finalizar.

Modo de preparo

Em um bowl, adicione os pimentões, a manga e a pimenta. Tempere com o suco do limão e o azeite. Misture bem. Finalize com coentro, gengibre, sal e cebola roxa.

Toast de queijo de cabra, rabanete e broto de cenoura

Ingredientes

1 pão rústico, cortado diagonalmente em fatias de meia polegada de espessura;

3 colheres (sopa) de azeite de oliva;

150 gramas de queijo de cabra fresco (substituir por queijo vegano, caso desejado) em temperatura ambiente em fatias;

1 ½ xícara de rabanetes cortados em fatias finas;

Brotos de sua preferência para finalizar;

Sal marinho grosso e pimenta-do-reino a gosto.

Modo de preparo

Em uma frigideira preaquecida, toste as fatias de pão até ficarem crocantes dos dois lados. Disponha as fatias em uma travessa e regue-as com 2 colheres do azeite. Coloque por cima as fatias de queijo e de rabanete. Acrescente os brotos e salpique o sal e a pimenta. Finalize regando as fatias com o restante do azeite.

Pão de queijo vegano de mandioquinha

Ingredientes

1 xícara (chá) de mandioquinha;

1 xícara (chá) de polvilho doce;

1/2 xícara (chá) de polvilho azedo;

1 colher (chá) de sal;

1/4 xícara (chá) de azeite.

Modo de preparo

Cozinhe a mandioquinha em água, escorra e amasse bem até virar um purê. Misture em um bowl os polvilhos e o sal. Acrescente a mandioquinha já amassada, o azeite e amasse bem com as mãos. A massa deve desgrudar das mãos, se necessário acrescente mais azeite. Modele bolinhas e leve para assar em forno preaquecido a 180ºC por cerca de 30 minutos.

Tartine de tomates e boursin

Ingredientes

1 tomate maduro (para os tomates assados);

5 tomates cereja (para os tomates assados);

4 colheres (sopa) de azeite (para os tomates assados);

2 dentes de alho com casca (para os tomates assados);

1 ramo de tomilho (para os tomates assados);

1 ramo de alecrim (para os tomates assados);

sal e pimenta-do-reino a gosto (para os tomates assados);

1 fatia de pão (de aproximadamente 18cm de largura);

10 fatias de tomates assados;

1 colher (sopa) de queijo boursin (de cabra);

azeite para finalizar;

flor de sal para finalizar;

ervas frescas (manjericão, tomilho ou salsa) para finalizar.

Modo de preparo

Prepare os tomates assados Preaqueça o forno a 200°C. Corte o tomate em quatro partes e coloque em uma assadeira com os tomates cereja. Regue com azeite, coloque os dentes de alho, as ervas, o sal e a pimenta. Leve ao forno até que estejam macios e bem dourados, por cerca de 25 minutos.

Quando os tomates estiverem assados, aqueça a fatia de pão na frigideira ou na torradeira. Cubra o pão com os tomates, o alho (sem a casca) e o líquido da assadeira. Espalhe o boursin e leve ao forno quente para dourar levemente. Regue com azeite, salpique flor de sal e finalize com ervas frescas.

*Receita por Rafa Brito Pereira, da padaria carioca Slow Bakery.

Abacaxi grelhado com creme de iogurte

Ingredientes

2 rodelas de abacaxi;

2 colheres (sopa) de suco de laranja;

1 colher (chá) de adoçante culinário;

Creme de iogurte;

1 pote de iogurte natural desnatado;

1 colher (sopa) de raspas de limão.

Modo de preparo

Comece pelo creme de iogurte: coloque o iogurte em um filtro de papel para escorrer o soro. Misture o adoçante e as raspas de limão e leve à geladeira enquanto prepara o abacaxi. Aqueça uma frigideira antiaderente, coloque as rodelas de abacaxi e regue aos poucos com o suco de laranja. Doure dos dois lados. Corte a rodela em 4 pedaços e sirva ainda quente com 1 colher de sopa do creme de iogurte.