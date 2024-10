Shakira confirma shows no Brasil com turnê “Las Mujeres Ya No Lloran”

Shakira confirmou nesta quarta (2) que fará shows no Brasil em fevereiro de 2025. A cantora traz ao país a turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” com shows pela América Latina, incluindo duas datas em terras brasileiras.

Ela se apresenta no dia 11 de fevereiro no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e 13 de fevereiro no Estádio MorumBIS, em São Paulo.

A venda geral de ingressos para o público começa no dia 11 de outubro, apenas pelo site da ticketmaster ou nas bilheterias oficiais, sem taxa de serviço. Argentina, México e Chile contam com shows também. A colombiana vai voltar à terra natal, Barranquilla, depois de 19 anos.

A turnê Las Mujeres Ya No Lloran

A turnê é uma homenagem à música popular de Shakira, olhando para o futuro. Baseado em seu álbum, Las Mujeres Ya No Lloran, que promove uma mensagem de empoderamento feminino, que a cantora quer transmitir para todas as suas gerações de fãs– aqueles que nunca a viram ao vivo e aqueles que estão esperando por seu retorno há muitos anos.

Com muita tecnologia, o evento conta com clássicos da cantora, músicas inéditas e diversas surpresas, prometendo uma experiência imersiva: tanto musical, quanto visual. Nesse retorno aos palcos latinos, Shakira procura criar um espaço onde seus fãs possam compartilhar e comemorar o poder do renascimento pessoal.

Na semana passada, a cantora lançou o novo single “Soltera”, hino feminino com uma batida de afrobeats. A popularidade da música aumentou com a divulgação da filmagem que aconteceu no LIV, casa noturna, em Miami. O clipe contou com a participação da modelo Winnie Harlow, as cantoras Anitta e Danna e a influenciadora Lele Pons. A estréia será em breve.

A turnê vem depois da cantora receber três indicações ao GRAMMY Latino: Álbum do Ano por Las Mujeres Ya No Lloran, Canção do Ano por “Entre Paréntesis” e Melhor Performance de Música Eletrônica Latina por “Bzrp Music Session, Vol 53 (Tiesto remix).

Como comprar ingressos para o show da Shakira no Brasil

As vendas de ingressos começam em 09 de outubro, mas apenas para clientes Santander Select e Private, portadores dos cartões Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express®️ Gold Card Santander; American Express®️ Platinum Card Santander; American Express®️ Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage®️ Black, poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva, com parcelamento em até 5 vezes sem juros.

Já a pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 10 de outubro. Neste caso, todos os cartões são elegíveis, exceto os de viagens e PJ.

O público geral poderá comprar a partir de 11 de outubro e parcelar com cartão em até 3 vezes sem juros ou de 4 vezes a 8 vezes com juros.

Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pelo site www.ticketmaster.com.br ou a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Será permitido comprar até seis ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.

