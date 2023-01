Shakira é primeira mulher no ranking de latinos mais ouvidos no Spotify

As mulheres estão com tudo no Spotify. Shakira e Miley Cyrus recentemente lançaram músicas sobre relacionamentos passados e estão entre as mais ouvidas no mundo. Nesta semana, a cantora colombiana mostrou o poder das latinas ao quebrar outro recorde do streaming musical com BZRP Music Sessions #53.

Shakira fez história ao bater a marca de ouvintes mensais de uma artista latina: ela é a primeira a conseguir isso. Ela atualmente tem mais de 68 milhões de ouvintes mensais. Ultrapassando o recorde do porto-riquenho Bud Bunny, que dominou o mundo em 2022 com o álbum Un Verano Sin Ti.

É a primeira vez que uma mulher ocupa o topo do ranking latino do Spotify, um fato histórico. Na lista de artistas do mundo todo, Shakira ocupa a nona posição e, entre as artistas femininas, ela está em terceiro lugar, ficando atrás apenas de Taylor Swift e Rihanna.

“Sinto-me humilde e grata, embora seja apenas uma entre milhões de mulheres por aí que têm tanto a dizer e oferecer. Mulheres de todas as raças, idades e condições. Obrigado por sua lealdade e apoio”, agradeceu Shakira nas redes sociais.

Traição foi o pontapé para o sucesso do hit

Shakira não lança um álbum de estúdio desde El Dorado, de 2017. Desde então, ela fez diversas colaborações e lançou singles. A música que gerou esse estrondoso sucesso fala da relação da cantora com o ex-Gerard Piqué. Em BZRP Music Sessions #53, Shakira deixa bem claro que foi traída por Piqué e expõe detalhes do caso.