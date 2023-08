Shakira no VMA: cantora será homenageada no Video Vanguard Award

E a semana começou com boas notícias para Shakira, que foi anunciada nesta segunda-feira (28) como a artista célebre da premiação americana Video Music Awards (VMA) que acontece no próximo dia 12, em Nova Jersey, Estados Unidos. Com isso, ela se torna a primeira cantora da América do Sul a receber o Michael Jackson Video Vanguard Award, prêmio que enaltece e celebra a contribuição de diversos artistas ao mundo da música.

Entre a lista dos que já foram homenageados estão Beyoncé, Britney Spears, Rihanna, Missy Elliott, Justin Timberlake, entre outros. Confira o anúncio na íntegra:

You know we could NEVER lie about this…

🚨 @SHAKIRA IS OUR 2023 #VMA VIDEO VANGUARD RECIPIENT 🚨

pic.twitter.com/OyRTA4lpSn

— Video Music Awards (@vmas) August 28, 2023