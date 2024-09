Lady Gaga anuncia novo álbum com trilha sonora de Coringa

A cantora Lady Gaga revelou, nesta terça-feira (24), o lançamento de um álbum especial que acompanha “Coringa: Delírio a Dois”, para o próximo dia 27. O filme tem estreia prevista no Brasil em 3 de outubro.

O projeto, intitulado “Harlequin”, foi revelado pela cantora em postagem nas redes sociais, e contém a capa oficial. Nela, Lady Gaga está utilizando um colete salva-vidas dentro de um chuveiro, com os cabelos vermelhos úmidos e a maquiagem escorrendo.

O título é uma referência à personagem Harley Quinn, interpretada pela atriz. O álbum, inclusive, serve como “complemento” do filme em questão, e é o primeiro desde “Chromatica”, de 2020.

Este será o segundo musical da artista no cinema. O primeiro, “Nasce Uma Estrela” (2018), lhe rendeu o Oscar de melhor canção original e quatro Grammys. O álbum inclui faixas que estarão na trilha sonora do longa-metragem.

Tracklist – Harlequin

1. Good Morning

2. Get Happy (2024)

3. Oh, When the Saints

4. World on a String

5. My Friends Could See Me Now

6. That’s Entertainment

7. Smile

8. The Joker

9. Folie à Deux

10. Gonna Build a Mountain

11. Close to You

12. Happy Mistake

13. That’s Life

