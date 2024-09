Em 2025, Brasil terá nove feriados prolongados; veja calendário

Quem sofreu com a falta de feriados neste ano pode ficar tranquilo: 2025 terá nove feriados que cairão em dias úteis próximos aos finais de semana!

A notícia vem para facilitar a vida daqueles que conseguem a possibilidade de emendar a folga. Algumas datas são válidas em todo o território nacional, mas existem aquelas que é necessário conferir no seu estado e município. Entenda tudo a seguir!

Quais são os feriados nacionais e pontos facultativos de 2025?

Os feriados nacionais do próximo ano serão: Ano-Novo, Sexta-feira Santa, Páscoa, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados, Proclamação da República, Dia da Consciência Negra e Natal.

Mas também, existem as datas com ponto facultativo, entre elas: Carnaval, a Quarta-feira de Cinzas Corpus Christi e as vésperas de Natal e Ano-Novo.

Calendário de feriados de 2025

Janeiro

1º de janeiro – quarta-feira – Ano Novo 2025 – Confraternização Universal (feriado nacional)

Março

3 de março – Segunda-feira – Carnaval 2025 (ponto facultativo)

4 de março – Terça-feira – Carnaval 2025 (ponto facultativo)

5 de março – Quarta-feira – Quarta-feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

Abril

18 de abril – Sexta-feira – Sexta-feira Santa 2025 – Paixão de Cristo (feriado nacional)

20 de abril – Domingo – Páscoa (data comemorativa da Semana Santa 2025)

21 de abril – Segunda-feira – Tiradentes (feriado nacional)

Maio

1º de maio – Quinta-feira – Dia do Trabalhador (feriado nacional)

Junho

19 de junho – Quinta-feira – Corpus Christi 2025 (ponto facultativo)

Setembro

7 de setembro – Domingo – Independência do Brasil (feriado nacional)

Outubro

12 de outubro – Domingo – Nossa Sra. Aparecida (feriado nacional)

Novembro

2 de novembro – Domingo – Finados (feriado nacional)

15 de novembro – Sábado – Proclamação da República (feriado nacional)

20 de novembro – Quinta-feira – Dia de Zumbi e da Consciência Negra (feriado nacional)

Dezembro

24 de dezembro – Quarta-feira – Véspera de Natal (ponto facultativo após 14h)

25 de dezembro – Quinta-feira – Natal (feriado nacional)

31 de dezembro – Quarta-feira – Véspera do Ano Novo 2026 (ponto facultativo após 14h).

