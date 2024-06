Anitta e Selma Blair se manifestam após polêmica; entenda

Anitta e Selma Blair sentaram lado a lado na segunda-feira (24) para assistir ao desfile da grife Schiaparelli em Paris, mas nenhuma das duas imaginava que um determinado momento causaria polêmica. Em um trecho publicado no X (antigo Twitter), as duas conversam rapidamente e Selma se vira para o outro lado, interagindo com Kylie Jenner. Fãs da brasileira passaram a acusar a atriz de ter “ignorado” Anitta e foram até as postagens atacá-la.

Ela viu os comentários dos brasileiros, como “quem é Selma Blair?” e “não venha para o Brasil”, e se manifestou sobre o assunto.

“Estou de coração partido. Eu não sabia que me comportei de forma ofensiva. Foi um trecho de um momento em que nós duas rimos de como tínhamos o mesmo brilho labial de Kylie. Estou tão triste”, respondeu Selma.

Em outros comentários, a atriz também se explicou. “Foi apenas um momento bobo”, “Todos nós amamos Anitta e esperamos que tenhamos o melhor show de Berlim. Vamos!!!”, escreveu, referindo-se à apresentação que a cantora fará na capital alemã nesta terça-feira (25).

Anitta usou os stories do Instagram para comentar sobre a noite. “Schiaparelli é um sonho, é sempre surpreendente, muito mais que um desfile de moda, é uma manifestação de arte, uma coisa inacreditável. Eu estava sentada ao lado de pessoas maravilhosas, super queridas, todas muito queridas umas com as outras. A Kylie um amor quando chegou, falando com todas nós.”

Sem citar a polêmica levantada pelos fãs, Anitta falou sobre a atriz. “A Selma um amor, essa atriz icônica, eu tive a sorte de sentar do lado dela. Ela é maravilhosa, além de icônica é um amor de pessoa. A Doja (Cat) também, a gente se emocionou em vários momentos do show. A Venus (Willians) que já é minha amiga, ficamos fofocando no início. Enfim, foi uma manhã maravilhosa, cercada de mulheres maravilhosas, todas. Estou super feliz.”

