Os detalhes do vestido de noiva de Jade Barbosa

No último sábado, 28, a medalhista olímpica Jade Barbosa casou-se com o administrador Leandro Ferline, em uma cerimônia íntima no Rio de Janeiro. Um dos destaques da ocasião foi o sofisticado vestido usado pela noiva.

Jade usou um modelo minimalista do ateliê WhiteHall, da estilista Lívia Colucci. Composto por uma saia longa com um top estilo corset com aplicações florais nas costas, a produção foi de poucos elementos, mas muito elegante.

O look foi acompanhado pelo cabelo solto ondulado penteado para o lado e sapatos de salto alto brancos. Com joias também pouco chamativas, ela entrou na cerimônia carregando um buquê de flores brancas.

O casamento contou com a presença de familiares e amigos próximos, além das ginastas Rebeca Andrade, Flavia Saraiva e Daiane dos Santos.

“Não poderia ter tido um ano mais completo do que este, não só com a medalha [nos Jogos Olímpicos de Paris], mas também um casamento. É um sonho particular meu, sou muito ligada à família e poder oficializar a construção da minha é algo que sempre almejei”, contou Jade à Vogue Brasil. O casal se conheceu durante o carnaval de 2019.

