Este hotel em São Paulo possui uma experiência gastronômica inesquecível

“Boas experiências devem ser vivenciadas próximas à natureza”: esse é o lema do Unique Garden, hotel que, apesar de estar a apenas 50 minutos de distância de São Paulo, consegue proporcionar aos visitantes o prazer de respirar o ar puro, sentir o perfume das flores e saborear pratos feitos a partir de ingredientes locais.

Todas essas vivências, tão raras para quem vive em grandes metrópoles, são possíveis graças à localização do Unique, situado em uma das últimas reservas de Mata Atlântica do estado.

Se tudo isso ainda não for o suficiente para você relaxar corpo e mente, não se preocupe: o complexo também oferece uma série de tratamentos e terapias alternativas, com destaque para a medicina chinesa e ayurvédica, executadas por profissionais que utilizam óleos essenciais, frutas e ervas cultivadas no ervanário do hotel.

Continua após a publicidade

Daniel Aquino comanda a experiência gastronômica do Unique Garden

Todos os serviços do Unique estão intimamente conectados à natureza – e isso vale também para a experiência gastronômica, comandada pelo chef Daniel Aquino, formado na tradicional Escuela BellArt, na Espanha. Nascido no Paraná, ele chegou a trabalhar ao lado de grandes nomes da gastronomia, como o espanhol Ferran Adrià, e o francês Michel Bras.

Mas se engana quem pensa que foram eles os responsáveis por fazer Daniel seguir essa carreira. Na verdade, a paixão do chef pela culinária nasceu com a sua avó.

Continua após a publicidade

“Ela trabalhava para o governador do Paraná, e em todas a s férias viajava para a Ilha das Cobras a fim de cozinhar para a família dele. E eu ia junto”, conta. O resto, como dizem, é história.

Daniel fez cursos de pós-graduação na Universidade de Barcelona, estagiou por dois anos no mitológico El Bulli e, depois de passar por cozinhas da Bélgica, Itália e Portugal, voltou ao Brasil para comandar os três restaurantes do Unique: Kitanda, Chez Victor e Ralais Jardin. “Aqui prezamos pela sustentabilidade. Por isso, abraçamos o conceito farm to table (do campo à mesa, em tradução literal). Todos os pratos são feitos utilizando ingredientes colhidos nas hortas.”

Relacionadas Sustentabilidade Conheça o leite vegetal que está conquistando até mesmo quem não é vegano

Cardápio do Unique Garden

Mas o que pedir no Garden para experimentar toda essa potência gustativa? O chef revela os seus favoritos para cada momento do dia: “Para o café da manhã, os carros-chefes são a nossa rabanada e os ovos benedicts, todos feitos à la minuta”, diz.

Durante o almoço, ele aponta o peixe com purê de banana-da-terra e arroz de coco como parada obrigatória.

Por fim, no jantar, recomenda a sua releitura do clássico caesar salad: “Usamos cogumelos de nossas estufas, pois, na realidade, a caesar não é o frango ou o cogumelo, mas sim, o molho. Aliás, o molho é uma experiência à parte, pois é feito na hora, dentro do salão, na frente do hóspede”, conta.

Os fãs de carne também podem se deliciar com o steak tartare do hotel, que inclui um pequeno toque de conhaque e angostura. O menu degustação do Garden é personalizado de acordo com os gostos de cada cliente. Para mais informações, acesse www.uniquegarden.com.br.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.