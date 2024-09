30 anos de Friends! Confira como estão os atores da série atualmente

A série “Friends“ (1994-2004) está completando 30 anos desde sua estreia. A histórias dos seis amigos iniciando a vida adulta em Nova York marcou gerações e até hoje é assistida por muitos. Os atores iniciaram a trama com cerca de 20 e poucos anos, vale lembrar. Mas e agora, após tantos anos, como será que está o elenco da sitcom mais famosa do mundo?

Mas antes de entrarmos na lista, é necessário frisar que, em outubro de 2023, o ator Matthew Perry, o Chandler, veio a óbito aos 54 anos por conta de uma overdose. O ator, desde cedo, convivia com a depressão, quadro que se intensificou ao longo dos anos. Nós, como fãs, sentiremos saudades eternas.

Antes e depois dos atores de Friends

Jennifer Aniston, a Rachel

Jennifer Aniston, que está com 55 anos hoje, interpretou Rachel Green, uma das personagens mais fashionistas da história dos seriados. A atriz e produtora, alçada à fama por conta de Friends, não se limitou à série. Ela é figura carimbada em alguns dos filmes de comédia romântica mais populares dos últimos tempos, como “Separados pelo Casamento” (2006) e “Esposa de Mentirinha“(2011), onde faz par romântico com Adam Sandler.

Continua após a publicidade

Seu papel mais recente de grande sucesso foi na série “The Morning Show”, da Apple TV. Na produção, ela dá vida à jornalista Alex Levy, âncora de um dos programas matinais de notícias mais importantes da televisão americana, o The Morning Show. Seu amigo Mitch Kessler, interpretado por Steve Carell, é acusado de assédio sexual. Ela então se vê num momento de tensão entre a vida pessoal e profissional.

O drama foi um sucesso, sendo indicado em inúmeras premiações da TV. Recentemente, foi renovado para uma terceira temporada.

Lisa Kudrow, a Phoebe

A atriz, comediante, diretora e produtora está com 61 anos. O seu papel como Phoebe Buffay continua sendo o mais marcante e premiado de sua trajetória, pelo qual ganhou um Emmy e duas estatuetas no SAG Awards (Screen Actors Guild).

Continua após a publicidade

Ela está longe das telinhas há algum tempo, mas participou de alguns projetos grandiosos de Hollywood na última década, como “A Mentira” (2010) e “O Poderoso Chefinho” (2017).

David Schwimmer, o Ross

O ator e diretor de 57 anos ficou muito famoso por seu papel como Ross Geller, irmão de Mônica e par Rachel. Porém, mesmo com o protagonismo na produção, enfrentou grandes desafios durante toda a série. Além de Friends, ganhou destaque por sua dublagem de grandes personagens de animações, como o Melman, a girafa de “Madagascar”.

Courteney Cox, a Monica

A atriz, produtora e diretora ficou muito famosa por interpretar Monica Geller em Friends. Porém, o seu papel na franquia de filmes de suspense “Scream” foi igualmente grandioso, onde interpreta Gale Weather. Além disso, a sua participação na série de comédia “Cougar Town”, onde viveu Jules Cobb, lhe rendeu a sua primeira indicação ao Globo de Ouro.

Ela é dona da companhia de produção Coquette Productions, criada em 2003 com o seu então marido. Como diretora, brilhou no comando de “Talhotblond” (2009), documentário sobre um caso de triângulo amoroso terminado em tragédia.

Matt LeBlanc, o Joey

O ator de 57 anos ficou mundialmente famoso por viver o galã faminto Joey Tribbiani. Ele ganhou o People’s Choice Awards por Ator de TV Favorito em 2005 e o Globo de Ouro por Melhor Ator em Série pelo seu papel em “Episodes”, sitcom americana/britânica idealizada pelos criadores de Friends.

Continua após a publicidade

O eterno sucesso

A série esteve durante anos na Netflix, mas em dezembro de 2021 migrou para a Max, serviço de streaming próprio da Warner. Lá também é possível assistir a “Friends: The Reunion”, documentário em que o elenco revisita o cenário original do seriado, com participações especiais de Lady Gaga e antigos produtores do show.

Exposição de Friends chega à São Paulo em novembro

A exposição “The FRIENDS Experience: The One In São Paulo” chega ao Brasil em novembro, possibilitando que os fãs entrem nos cenários da série.

Continua após a publicidade

A instalação ocorrerá no Shopping Cidade São Paulo, e deve permanecer até março de 2025. A pré-venda será anunciada neste domingo, 22, organizada pelo Nubank, patrocinador oficial do evento.

