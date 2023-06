“Copa Vacía”: Shakira lança single inédito em modo sereia; ouça

Foi lançado hoje o mais novo single da Shakira, “Copa Vacía”. A rainha da música latina anunciou o single no início do mês e deixou os fãs entusiasmados com os visuais de sereia, que fazem referência ao novo live-action da Disney, A Pequena Sereia. O lançamento é uma parceria com Manuel Turizo, e chega com um clipe oficial que tem a mesma estética marinha.

Alguns trechos da música já tinham sido liberados nas últimas semanas e os fãs especularam ter alguma relação com o ex-marido Gerard Piqué, a música conta: “Você está sempre ocupado com tantos negócios. Seria bom, meu amor, um pouco de lazer. Relaxe aqui no sofá e me dê sua atenção. O telefone toca, use sua mão comigo. Eu sei que você é gostoso, mas eu sou muito mais gostosa”.

Vale ressaltar que Shakira também está se preparando para o lançamento de um novo álbum que deve ser lançado já em setembro deste ano, depois do seu último álbum em 2017. “Copa Vacía” já está disponível em todas as plataformas digitais e mal podemos esperar para ver a nova era de sereia da Shakira!