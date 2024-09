Grammy Latino 2024: descubra quem são os brasileiros indicados

A espera acabou! A Academia Latina de Gravação anunciou, ao longo da manhã desta terça-feira (17), os artistas indicados ao Grammy Latino 2024. Entre os nomeados estão Anitta, Jão, Ana Castela e Xande de Pilares.

A revelação, feita por meio das redes sociais da premiação, incluiu categorias novas e exclusivamente dedicadas aos artistas que cantam em português.

O evento está marcado para o dia 14 de novembro no Kaseya Center, em Miami, na Flórida.

Aumento no número de categorias

A 25ª edição da premiação celebra artistas brasileiros. Além disso, a cerimônia contará com uma nova área (Música Eletrônica) e duas categorias (Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina e Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea), totalizando 58.

Continua após a publicidade

Os artistas selecionados receberam indicações por trabalhos lançados entre 1º de junho de 2023 e 31 de maio de 2024. O cantor Tiago Iorc – que já conquistou cinco prêmios no Grammy Latino – foi responsável pela divulgação.

Realces brasileiros

O destaque fica para Xande de Pilares, o único brasileiro a concorrer na categoria de “Álbum do Ano”, pelo disco Xande canta Caetano (2023).

Outro ponto alto vai para a cantora Anitta, nomeada pelo single “Mil Veces”, do álbum Funk Generation, sendo a primeira canção do gênero a ser indicada em uma categoria principal.

Continua após a publicidade

Durante a cerimônia, o Prêmio à Excelência Musical – que será concedido a seis artistas na edição deste ano – homenageará Lulu Santos. Ícones da música como Gal Costa, Beth Carvalho, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Djavan e Rita Lee também foram contemplados de forma semelhante.

Outra surpresa bem-vinda para o time de brasileiros são os nomes da cantora Cacá Magalhães e o trio Os Garotin, que disputam o troféu de Artista Revelação. Na lista geral, os concorrentes incluem nomes do pop, do rock, do sertanejo e do pagode, como Ana Castela, Thiaguinho e Alcione.

Veja a lista completa dos brasileiros indicados para a premiação:

Continua após a publicidade

Álbum do ano

Xande canta Caetano – Xande de Pilares

Gravação do ano

“Mil veces” – Anitta

Melhor Artista Revelação

Cacá Magalhães

Os Garotin

Melhor interpretação de música eletrônica latina

Drum Machine – Alok

Pedju Kunumigwe – Alok, Guarani Nhandewa

Melhor álbum instrumental

Tembla – Hamilton de Holanda, C4 Trio

Encontro Das Águas – Yamandu Costa & Armandinho Macêdo

Melhor canção cantor-compositor

Antes Que O Mundo Acabe – Tiago Iorc

Melhor álbum de jazz latino

Pra Você, Ilza – Hermeto Pascoal

Collab – Hamilton De Holanda, Gonzalo Rubalcaba

Melhor álbum de música cristã em língua portuguesa

Ele É Jesus – Ao Vivo – Bruna Karla

Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo) – Thalles Roberto

In Concert (Ao Vivo) – Rosa de Saron

Vida (Ao Vivo) – Eli Soares

Temporal – Vocal Livre

Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa

Amaríssima – Melly

Escândalo Íntimo – Luísa Sonza

Super – Jão

Afrodhit – IZA

Os Garotin de São Gonçalo – Os Garotin

Melhor álbum de rock ou música alternativa em língua portuguesa

Erasmo Esteves – Erasmo Carlos

No Rastro de Catarina – Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua Ana – Ana Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) – Jovem Dionisio

Lagum ao Vivo – Lagum

Melhor interpretação urbana em língua portuguesa

Cachimbo da Paz 2 – Gabriel O Pensador, Lulu Santos e Xamã

Da Braba – Gloria Groove, Ludmilla e MC GW

Carta Aberta – MC Cabelinho

La Noche Yago Oproprio, Patricio Sid

Joga Pra Lua – Anitta, Pedro Sampaio e Dennis

Fé nas Maluca – IZA, MC Carol

Melhor álbum de samba/pagode

Alcione 50 Anos – Alcione

Iboru – Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo) – Thiaguinho

Subúrbio – Tiee

Xande Canta Caetano – Xande de Pilares

Melhor álbum de música popular brasileira/música afro portuguesa brasileira

D Ao Vivo Maceió – Djavan

Portas (Ao Vivo) – Marisa Monte

Outros Cantos 0 Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância – Elza Soares

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.pê

Melhor álbum de música sertaneja

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) – Ana Castela

Paraíso Particular (Ao Vivo) – Gusttavo Lima

Cintilante (Ao Vivo) – Simone Mendes

Raiz Goiânia (Ao Vivo) – Lauana Prado

Luan City 2.0 (Ao Vivo) – Luan Santana

Melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa

Mariana e Mestrinho – Mariana Andar, Mestrinho

Aguidavi do Jêje – Aguidavi do Jêje, Luizinho do Jêje

De Norte a Sul – João Gomes

Night Clube Forró Latino (Volume I) – Marcelo Jeneci

Faróis do Sertão – Gabriel Sater

Melhor canção em língua portuguesa

Esperança – Criolo, D’Santiago, Amaro Freitas e Nave

Chico – Luísa Sonza , Bruno Caliman, Carolzinha, Douglas Moda & Jenni Mosello

Alinhamento Milenar – Jão, Pedro Tófani & Zebu

Ouro Marrom – Jota.pê

Ata-me – Junio Barreto

Melhor álbum de engenharia de gravação

Analu – Analu Sampaio

Era Uma Vez – Mobi Colombo

Quem É Ela? – Mariana Nolasco

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.pê

Os Garotin De São Gonçalo – Os Garotin

Melhor vídeo musical versão longa

Jovem MK

Melhor arranjo

Nailor Proveta

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.