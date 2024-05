Venda de ingressos para show de Bruno Mars no Rio de Janeiro é suspensa

O show de Bruno Mars no Rio de Janeiro, marcado para 5 de outubro no estádio Nilton Santos, o Engenhão, teve a venda de ingressos suspensa. O prefeito Eduardo Paes (PSD) explicou nas redes sociais que o efetivo de segurança da cidade estará voltado para as eleições municipais, que acontecem no dia seguinte, e que a produtora Live Nation foi avisada de que será necessário remanejar tanto esta data quanto a apresentação de 4 de outubro, que já está com ingressos esgotados.

“Informamos à produção do show do artista Bruno Mars no mesmo dia da divulgação da data do dia 4 de outubro para o show no Rio de Janeiro. Mesmo assim eles fizeram a venda de ingressos. A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições”, escreveu o prefeito no X (antigo Twitter).

O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das…

No Instagram, Paes deu mais detalhes. “Vocês vão me desculpar a expressão, mas aqui não é casa da mãe Joana, não é terra de ninguém. O Rio tem ordem, tem governo e responsabilidade com a população. Quando comuniquei aos produtores do Bruno Mars que não poderíamos receber o show na data apresentada, deixei claro que era por causa da eleição. O contingente de segurança já estava todo comprometido, porque a eleição é domingo (6), mas o transporte das urnas começa dias antes e precisamos de um contingente maior nas ruas no domingo. A gente tem uma prioridade.”

Ele acredita que o aviso não teria sido levado a sério. “Pelo visto, os produtores se acharam mais importantes que a população do Rio, ou não entenderam, e decidiram bater de frente com o poder público achando que iríamos abaixar a cabeça e acatar uma decisão arbitrária e abusiva. Aqui não vai rolar isso. A gente gosta de festa, de celebrar a vida, de zoar, de receber artistas, mas aqui tem ordem, respeito à lei. Na véspera e antevéspera da eleição, dada as condições, é impossível garantir segurança para que dezenas de milhares de pessoas se desloquem de noite e de madrugada ao Engenhão.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eduardo Paes (@eduardopaes)

O prefeito esclarece que, assim como aconteceu no último sábado (4), quando Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas nas areias de Copacabana, a cidade pretende continuar sediando atrações de grande porte.

“O Rio de Janeiro tem todo o prazer, vocação e potencial para receber grandes eventos. É bom para a cidade, é bom para a economia, para a população e para os trabalhadores e empresários também. Deixo aqui meu convite para que o Bruno Mars, nosso Bruninho, venha e faça um, dois, três shows, como já fez outras vezes, mas em outra data, para que tudo ocorra bem. Pode vir, Bruno Mars! Vamos ajeitar essa data”, pede.

No Instagram, a Live Nation anunciou que, “atendendo à solicitação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro”, a pré-venda e venda geral para o segundo show do Bruno Mars na cidade serão postergadas.

“Trabalharemos em estreita colaboração com o gabinete do prefeito para encontrar uma solução para os fãs. Todas as informações de pré-venda e venda serão divulgadas em breve junto com atualizações sobre as datas do evento”, diz o comunicado.

O político diz que quem já adquiriu ingressos para o show do dia 4 receberá acompanhamento para não ficar no prejuízo. “A Prefeitura vai tomar todas as medidas necessárias, atuar junto aos órgãos de defesa do consumidor e das autoridades judiciárias para que os fãs não sejam prejudicado.s”

Além das duas apresentações no Rio de Janeiro, a agenda da turnê de Bruno Mars no Brasil prevê apresentações no estádio do Morumbi, em São Paulo, nos dias 8, 9, 12 e 13 de outubro (os dois primeiros já esgotados) e na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, dias 17 (esgotado) e 18 de outubro.

“As pré-vendas e vendas gerais das datas extras em São Paulo, dias 12 e 13 de outubro e Brasília, dia 18 de outubro, continuarão como previamente anunciado”, esclarece a produtora.