Mauro Naves é afastado da Globo por se envolver no caso Neymar

O repórter esportivo Mauro Naves, 59 anos, foi afastado das funções na Rede Globo por uma conduta indevida durante o caso Neymar. Na nota, compartilhada ao vivo no Jornal Nacional por William Bonner, a emissora declarou que foi uma decisão de comum acordo.

Segundo o texto, Mauro compartilhou os contatos do pai do jogador, Neymar da Silva, com os ex-advogados da brasileira que o acusa de estupro. O objetivo era obter a reportagem exclusiva sobre o caso.

A emissora não divulgou se o afastamento será permanente, mas diz que assim seguirá até o desfecho do caso.

Najila fala pela primeira vez

Najila Trindade Mendes de Souza, a mulher que acusou o jogador Neymar de estupro, falou pela primeira vez sobre o caso ao jornalista Roberto Cabrini, do SBT. Parte dessa conversa foi exibida pelas redes sociais da emissora e também no “SBT Brasil” desta quarta-feira (5). Trechos inéditos serão divulgados na segunda-feira, no “SBT Repórter”. Durante a entrevista, Najila, de 26 anos, disse que foi vítima de estupro por parte de Neymar . “Fui vítima de estupro. Agressão juntamente com estupro”. Neymar nega.

CLAUDIA teve acesso ao B.O. registrado na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, bairro da Zona Sul de São Paulo. Segundo o relato, a vítima afirma que o contato com o jogador começou via redes sociais até que marcaram um encontro. O assessor do atleta, “Gallo”, enviou uma passagem para que ela pudesse visitá-lo. Ela embarcou para Paris no dia 14 de maio e no dia seguinte, 15, quando chegou, ele foi vê-la no hotel.

Najila conta que Neymar chegou por volta das 20h no local combinado, aparentemente bêbado. Os dois começaram a conversar, trocaram carícias, mas em determinado momento o jogador demonstrou agressividade e, mediante violência física, praticou o ato sexual contra a vontade da mulher. Confira o que consta no boletim de ocorrência.

Um laudo médico de exames realizados no dia 21 de maio pela jovem que acusaNeymar de estupro aponta hematomas, problemas gástricos, perda de peso e sintomas de estresse pós-traumático. Os exames foram realizados seis dias após a data em que o estupro teria acontecido.

O documento, acessado pelo UOL Esporte, contém imagens que mostram hematomas grandes e escuros na região das nádegas e das pernas. O laudo ainda relata quadro de “dor, perda de peso, ansiedade e problemas gástricos pós-episódio de estresse emocional e hematomas provenientes de agressões na região das nádegas e pernas”.

A jovem ainda se queixou de tremor nos locais das agressões. Dentre as hipóteses de diagnóstico, estão transtorno misto ansioso e depressivo, síndrome dispética – conjunto de sintomas gástricos e traumatismos superficiais múltiplos.

O laudo foi realizado por um médico particular de um renomado hospital de São Paulo.