Margot Robbie usa look nostálgico na pré-estreia mundial de Barbie

Neste domingo, 9, o elenco e diversos convidados se reuniram para a pré-estreia do longa mais fashionista e aguardado do ano, Barbie, que aconteceu no Shrine Auditorium and Expo Hall, em Los Angeles, causando ainda mais ansiedade nos fãs. Como esperado, o evento concedeu diversos looks icônicos, com destaque, é claro para Margot Robbie, que incorporou uma boneca clássica da década de 1960.

Os convidados foram recebidos em um tapete completamente rosa, e entre eles estavam a atriz de Mulher-Maravilha Gal Gadot, o produtor musical Mark Ronson, e todo o elenco musical da trilha sonora oficial do filme como Nicki Minaj, Billie Eilish, Karol G, Ava Max e Dua Lipa, que também atua na produção.

O look Barbie de Margot Robbie

A atriz e o stylist Andrew Mukamal vêm reproduzindo os looks mais marcantes na história da Barbie, e dessa vez não poderia ser diferente. Ela surpreendeu a todos com um look preto com muito brilho, inspirado em uma das bonecas clássicas de 1960, presente na coleção Barbie ‘Solo In The Spotlight’. Confira o modelo escolhido para a produção:

O vestido utilizado por Robbie foi feito pelo design e diretor criativo da Schiaparelli, Daniel Roseberry, que mostrou todo o processo de criação em uma publicação feita em seu Instagram:

O look Ken de Ryan Gosling e outros destaques

Logo em seguida, o intérprete de Ken, Ryan Gosling surgiu no pink carpet usando uma alfaiataria inteiramente rosa. Empolgado, ele agradeceu aos fãs e posou ao lado de Margot para imprensa.

A diretora e roteirista do live-action Greta Gerwig também não fugiu do script e compareceu usando look rosa, esbanjando simpatia e animação.

NOSSA MÃE! Greta Gerwing no pink carpet de #Barbie. pic.twitter.com/tbrbOpyU1m — Info Barbie 🌸 (@InfoBarbieBR) July 10, 2023

America Ferrera que irá interpretar ‘Glória’, uma das poucas personagens humanas no longa, também esteve presente no evento e ficou em êxtase ao saber que Nicki Minaj estava no pink carpet.

Kate Mckinnon soube trazer o verdadeiro barbie core para um conjunto deslumbrante de colete e calça de alfaiataria. Ela interpreta a “Barbie Estranha” na produção:

Kate McKinnon at the L.A. premiere of #Barbie pic.twitter.com/8kfXigPT84 — Variety (@Variety) July 10, 2023 Continua após a publicidade

Um outro Ken, ou melhor Simu Liu, preferiu usar tons de azul pastel para a pré-estreia.

📹| Simu Liu, vestindo a coleção de Dua Lipa com a Versace, nomeia “Dance the Night” como sua música favorita da trilha sonora do filme! “Nós estamos usando Dua Lipa, estamos escutando Dua Lipa. Ela é a melhor. Ela fez uma ótima música” #Barbie pic.twitter.com/FBlAPB0rmT — Central Dua Lipa (@dualipacentraI) July 10, 2023

Issa Rae, intérprete de “Barbie Presidente”, uma das personagens do filme, também participou da divulgação mundial.

NOSSA PRESIDENTE! 🩷 — Issa Rae servindo beleza e carisma no pink carpet de #Barbie.pic.twitter.com/bCEdKx82gE — Info Barbie 🌸 (@InfoBarbieBR) July 10, 2023

Dua Lipa surgiu usando um vestido coberto por brilhos de Custom Bottega Veneta que remetiam à escamas, referenciando sua personagem no filme, a ‘Barbie Sereia’. Na internet, fãs foram a loucura ao verem a ousadia e beleza da cantora:

ela confirmando que ta usando um custom bottega veneta, dua lipa fashion icon pic.twitter.com/kVyM2DPq4b — johnzinhu saw dua (@halluciting) July 10, 2023

Por fim, o elenco agredeceu e posou para diversos fotográfos e impresa mudial:

No Brasil, o live-action de Barbie estreia em 20 de julho nos cinemas. E você, ja tem o look pronto?