Lançamentos de música desta semana (26/03 a 30/06)!

Chegou a sexta-feira e finalmente podemos relaxar! E é claro que nossos artistas favoritos se planejaram para deixar nosso fim-de-semana ainda mais cheio de músicas quentinhas e novas. Desde o novo single de Shakira até novas músicas adicionadas à trilha sonora do filme da Barbie, pode ficar um pouco difícil acompanhar todas as novidades. Então, nada mais justo do que a gente trazer uma coletânea dos novos hits que você precisa ouvir esse final de semana, né? Veja só:

Trilha sonora de Barbie: Novas músicas

Que o filme de Barbie é um dos mais esperados do ano, a gente já sabe! Mas a trilha sonora também está entregando demais com nomes como Dua Lipa e Charli XCX, já podemos prever que o filme vai ser todo um sucesso. Essa semana lançaram uma música nova da trilha sonora: “Speed Drive” da Charli XCX. Durante o mês de junho, os artistas já haviam divulgado sua participação no filme, mas por enquanto temos apenas 5 músicas lançadas, incluindo uma adaptação da icônica música “Barbie World” por Nicki Minaj, Ice Spice e Aqua!

E para você poder escutar todas as músicas dignas de um mundo cor-de-rosa em um lugar só, a Claudia trouxe uma playlist inteirinha para o soundtrack de Barbie, onde você já pode ouvir as músicas lançadas e onde terá as próximas músicas do filme: Confira:

Novas músicas dos nossos artistas favoritos

E é claro que nossos artistas favoritos não poderiam deixar a gente sem outras músicas para aproveitar. Primeiramente, tivemos o lançamento do mais novo single da Shakira, “Copa Vacía”, na última quinta-feira (29), e ela entregou vocais e um visual de sereia digno de uma princesa. Além disso, Olivia Rodrigo fez seu tão aguardado comeback – após dois anos do seu primeiro álbum “Sour” – e lançou sua nova música “vampire”, nesta sexta-feira (30).

Você pode escutar estes singles inéditos e muitos outros hits da semana na nossa playlist de lançamentos da semana! Confira: