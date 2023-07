Alta-Costura em Paris: Veja os melhores looks dos famosos

A Semana de Alta-Costura em Paris chegou ao fim, mas a gente ainda não superou os looks cheios de personalidade que nossas celebridades favoritas mostraram! E como já estamos sentindo falta desse verdadeiro fashion show, fizemos um compilado dos looks ousados, elegantes e fashionistas que os famosos escolheram para presenciar os desfiles de marcas como Chanel, Dior, Giambattista Valli e Valentino. Confira!

Cardi B na Semana de Alta-Costura

A cantora Cardi B surpreendeu os amantes da moda logo no primeiro dia, no desfile da Schiaparelli. Ela usou uma peça personalizada da grife, desenhada pelo diretor criativo da marca, Daniel Roseberry. O look era composto por um vestido preto clássico com detalhes dourados, mas o que o tornou especial foi a jaqueta coberta com uma franja texturizada em forma de pena de ave.

A cantora também deu muito para falar no terceiro dia! Cardi B chegou com uma jaqueta branca imensa e rodeada de plumas para o desfile de Balenciaga. Por baixo, um macacão preto brilhante!

Camila Cabello

Camila Cabello apareceu no primeiro dia no desfile de Iris Van Herpen com um look personalizado da grife, seguindo a tendência futurista com inspiração de criaturas aquáticas. A cantora usou um vestido transparente absolutamente incrível, dando a ilusão de delicadas asas de borboleta com um ombro estruturado e corte profundo.

Maisie Williams

E a Camila Cabello não foi a única a surpreender com um vestido personalizado de Iris Van Herpen. Ao seu lado estava Maisie Williams, atriz de Game of Thrones, que também ganhou uma peça exclusiva da grife. Ela usou um vestido transparente mini, com faixas de tule marrom em volta dela. Ela deu ao visual de alta costura um toque grunge ao optar por botas pretas grossas.

Continua após a publicidade

Big Latto

Para encerrar os destaques dos convidados da Iris Van Herpen, a Big Latto se transformou em uma borboleta, com os traços futuristas da grife. Ela usou um vestido roxo e preto deslumbrante inspirado em borboletas, com mangas que davam fluidez ao vestido.

Camila Morrone

A atriz de Daisy Jones and the Six surpreendeu com um top cinza de lantejoulas de uma manga e uma saia combinando com uma divisão na altura da coxa para o desfile da Chanel. O conjuntinho é semelhante aos conjuntos de tweed icônicos da grife. Ela ampliou o glamour com uma micro bolsa de lantejoulas e pilhas de pulseiras de diamantes.

Florence Pugh

A atriz Florence Pugh surpreendeu os amantes da moda com o seu look roxo semitransparente para o desfile da Valentino. Pugh usou um vestido lilás transparente com um laço gigante nas costas. O visual transparente ecoa o vestido rosa que ela usou durante o desfile de alta costura da casa em Roma, em julho de 2022.

Heidi Klum

A modelo apostou em um estilo mais ousado e arriscado para o desfile de Jean Paul Gaultier. Heidi apareceu em um vestido inovador, com um lado preto e outro com porção de pele à mostra sob faixas em azul.