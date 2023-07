As 4 principais tendências da Semana de Alta-Costura outono/inverno 2023

Todos os anos, a Semana de Alta-Costura deixa referências para a moda como herança de seu trabalho criativo, inovador e de altíssima qualidade. Não bastasse a maestria capaz de levantar questões importantes para a sociedade, é de lá que saem as criações que influenciarão as próximas temporadas e, também, a moda popular. Olhar com cuidado para o que mais aparece nas passarelas, então, é saber antes das roupas chegarem às vitrines o que vem por aí. Vem conferir as tendências!

Flores

Românticas, transgressoras e rainhas do evento: as flores apareceram em estamparias, acessórios e até mesmo em texturas 3D. Os estilistas provaram que um item pode comunicar muito mais do que uma mensagem só.

Armani Prive elegeu a rosa vermelha, carnal, sedutora e misteriosa como inspiração de sua coleção, inserindo o elemento em todos os looks. O vestido branco com flores rosas e o conjunto de alfaiataria de Elie Saab também foram destaques.

Chanel apostou na aplicação de fores em tons vibrantes, feitas de pedrarias ou acompanhadas por frutas, e Giambattista Valli estampou rosas em um vestido com uma laço estrutural.

Maxibrincos

Também ficaram em evidência os brincos maximalistas – com tamanhos bem maiores do que estamos acostumados. A Valentino foi a marca que mais explorou o acessório, utilizando muitas pedrarias na composição, formando uma espécie de franja.

Continua após a publicidade

Armani Privé e Giambattista Valli, por outro lado, preferiram unir os modelos à tendência anterior, entregando brincos em formato de rosas, orquídeas e outras flores.

Chegou a vez dos flats

Elas desceram do salto! As grifes miraram nos flats para a composição de seus visuais, o que indica, novamente, a busca por uma moda simplificada quando se trata de aparência.

As sapatilhas tiveram seu comeback em 2022, quando fashionistas e estilistas passaram a incrementar o modelo. Agora, parece que o sapato ganhou de vez o coração dos apaixonados por propostas inovadoras. Desde versões mais clássicas, até às mais modernas, com bico fino e brilho, o calçado desfilou por Paris.

Transparência + brilho

Se depender da Semana de Alta-Costura, a transparência e o brilho vão reinar. Fendi, Juana Martín e Ashi Studio embarcaram nessa escolha provocante para elevar a haute couture.