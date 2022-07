Barbiecore: moda inspirada na boneca Barbie é tendência

Depois das imagens de bastidores do novo live action da Barbie – filme que será estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling – ganharem a internet, a moda resolveu abraçar o estilo e retomar essa paixão que, para muitos, havia ficado na infância. Apelidada de Barbiecore, a tendência traz muito pink e silhuetas estruturadas, marcas registradas do estilo da boneca, e já é destaque tanto nas passarelas, quanto nas ruas.

O Barbiecore começou a ganhar força em janeiro, quando a Balmain lançou uma coleção em parceria com a Mattel, fabricante da Barbie. Desde então, o rosa e a estética maximalista não pararam mais de crescer: vieram em peso na passarela de Valentino, e, claro, nos looks das famosas.

Das telas para o tapete vermelho

No tapete vermelho do Met Gala, que aconteceu em maio, Glenn Close e Sebastian Stan exibiram a estética. O mesmo aconteceu com Gillian Anderson na première de The First Lady, e Anne Hathaway, Rossy de Palma e Elsa Hosk em Cannes, e Vanessa Hudgens e Lana Condor no MTV Music Awards. Quer se inspirar? Abaixo você confere como celebridades estão abraçando a tendência.

1/10 Anne Hathaway. (Ernesto Ruscio/Getty Images) 2/10 Ashley Park. (Daniele Venturelli/WireImage/Getty Images) 3/10 Vanessa Hudgens. (Jeff Kravitz / Colaborador/Getty Images) 4/10 Florence Pugh. (Jacopo Raule / Colaborador/Getty Images) 5/10 Kacey Musgraves. (Sean Zanni / Colaborador/Getty Images) 6/10 Glenn Close. (Taylor Hill / Colaborador/Getty Images) 7/10 Caroline Daur. (Jacopo Raule / Colaborador/Getty Images) 8/10 Hailey Rhode Baldwin Bieber. (Reprodução/Instagram) 9/10 Kim Kardashian. (Reprodução/Instagram) 10/10 Khloé Kardashian e a filha. (Reprodução/Instagram)

Como diz a letra de “Barbie Girl”, do Aqua, “It’s a Barbie world” (é um mundo da Barbie), e nós estamos todos vivendo nele.