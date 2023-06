Margot Robbie faz referências a Barbie em looks para promover o filme

Margot Robbie não é apenas a protagonista de Barbie, ela se tornou a personificação da boneca. O filme, que chega aos cinemas brasileiros em 20 de julho, está sendo uma das estreias mais aguardadas de 2023. O movimento Barbiecore segue em todo lugar, e grandes grifes como Valentino, Chanel, Versace e Bottega Veneta estão explorando essa tendência ao vestir Margot.

O maior recurso promocional de Barbie é a atriz, que estrela e produz o longa. Margot Robbie adotou o estilo da boneca, desde que começou a turnê de divulgação, tudo com ajuda do stylist Andrew Mukamal. As peças são inspiradas em modelos icônicos da própria Barbie. Abaixo, reunimos as produções da dupla e citamos as referências:

Para uma festa de gala que celebra a Barbie, Margot Robbie optou por um vestido Versace da coleção de outono/inverno 1995. Mais uma ode aos anos 1990, com direito a scarpins transparentes.

Margot Robbie se tornou a Barbie da vida real com esse outro look Versace vintage, da década de 1990, que faz referência a Kate Moss. Ela apareceu um suéter de gola alta rosa e uma minissaia metálica, tudo Versace Vintage. Essa produção foi originalmente usada por Moss durante o desfile de outono/inverno de 1994 da grife italiana. Para fechar o visual, novamente vemos sapatos brancos, dessa vez Um par de saltos brancos femininos e meias rosa.

Esse visual faz referência a uma boneca de 1959, que usa maiô listrado, visto também no primeiro teaser do filme. O vestido, inspirado na roupa de banho da Barbie, foi criado exclusivamente pela maison Hervé Léger (que é conhecida por peças de bandage). Para fechar a produção, temos um salto peep toe preto Manolo Blahnik e um par de óculos de sol brancos Jacques Marie Mage.

Em outro evento, Margot Robbie também se inspirou na década de 1950. Ela apareceu com um vestidinho estampado de morangos, da coleção primavera/verão 2019 de Jeremy Scott para Moschino.

Junto a roupa, ela usou sapatos Louboutin peep toe e óculos de sol, tudo na cor branca. Vale lembrar que Jeremy Scott fez uma linha inteira em homenagem à Barbie em 2015, antes sequer de existir a tendência.

Margot Robbie não usa só rosa e branco, amarelo é outra cor que aparece com frequência, seja em acessórios ou na roupa. Essa é uma clara referência ao visual colorido, animado e aos cabelos dourados da boneca. A artista escolheu um terninho de tweed da Chanel amarelo-canário, bolsa branca de plumas e, novamente, os Louboutins brancos. Esse look remete também a outro fenômeno da década de 1990, a personagem Cher Horowitz em As Patricinhas de Beverly Hills. Até o cabelo de Robbie lembra a escova impecável da atriz Alicia Silverstone no clássico adolescente.

Margot Robbie e o stylist Andrew Mukamal simplesmente não deixam espaço para erros, em nenhuma ocasião. Ao chegar em Sydney, em seu país natal, Austrália, Robbie desceu do avião com um visual vintage da Chanel, com um blazer rosa de tweed e o tradicional sapato bicolor da grife francesa. Até as malas de Margot passam uma vibe Barbie Girl. O look foi usado pela modelo Claudia Schiffer em um desfile da grife, em 1996.

A Valentino criou um vestido de bolinhas rosa e branco personalizado para Robbie usar em uma coletiva de imprensa de Barbie. O visual é inspirado em uma versão de 2015 da boneca. Para completar o visual, a atriz combinou com uma bolsa Valentino amarela, a Barbie também tem uma, e sapatos brancos Manolo Blahnik.

Esse vestido é também uma releitura de uma peça da coleção de primavera de 1993 de grife, usada pela supermodelo Karen Mulder, que foi apelidada de “Barbie da vida real” em seu apogeu. A versão original da roupa era na cor Bordeaux e comprimento midi.

A identidade visual da atriz está sendo montada basicamente por vestidos e conjuntos, com direito a muito cropped e saias. Em um passeio com o carro dos sonhos da Barbie, Margot Robbie optou por um um conjunto Bottega Veneta personalizado com minissaia plissada, top e bolsa de mão trançada. O visual foi finalizado com saltos customizados Manolo Blahnik.

Margot começo a promover Barbie em abril, no CinemaCon. Na ocasião, ela já começou a impressionar com a imersão no mundo cor-de-rosa. A escolha que deu o pontapé inicial na tour de divulgação do filme foi um conjunto xadrez da Prada, com um top e uma minissaia combinando. A escolha para os sapatos foram peep toe rosa Christian Louboutin, joias da Jessica McCormack e uma tornozeleira Chanel. Esse look parece uma referência a um que ela usa no filme da Barbie, mas no caso, é um vestido visto no trailer. Praticamente uma metalinguagem.