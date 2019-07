CNN Brasil anuncia nova contratação

View this post on Instagram

Chegamos ao maior canal de notícias do mundo, meu povo! Em breve, Luciana Barreto, na CNN Brasil. *** Mais uma apresentadora se junta ao nosso time! 😁 Ela é Luciana Barreto, jornalista premiada e com passagem pelos grupos Globo, Bandeirantes e TV Brasil. Vinda de uma nova geração do jornalismo brasileiro, a âncora se destaca pela desenvoltura em coberturas ao vivo. 🎥 Na CNN Brasil, Luciana comandará um programa diário e também atuará nos meios digitais. Com sua competência e talento, a apresentadora é mais uma aposta no jornalismo jovem e com credibilidade. Bem-vinda! Na segunda foto, a apresentadora com o nosso CEO e founder, Douglas Tavolaro (em pé), e os vice-presidentes de Conteúdo, Américo Martins (esq.), e de Jornalismo, Leandro Cipoloni. #cnnbrasil