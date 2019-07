Cirurgião sugere que Kate tenha aplicado botox e causa polêmica

O nome de Kate Middleton esteve envolvido em um boato recentemente. Um cirurgião plástico britânico sugeriu em um post que a duquesa teria se rendido ao botox. O médico, conhecido como Munir Somji, fez um post em seu Instagram mostrando o antes e depois de Kate.

Na montagem, uma das imagens mostra as linhas de expressão de Middleton enquanto a outra evidencia o rosto dela mais jovem e sem ruguinhas. Na legenda o médico escreveu: “nossa Kate ama um pouco de ‘baby botox”.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

“Observem a redução de linhas finas na testa, mas também a depressão da parte medial (parte do meio) e a elevação da cauda lateral da testa”, analisou o profissional como se realmente tivesse certeza sobre a aplicação.

O post chegou ao conhecimento da equipe real e o porta-voz real do Palácio de Kensington entrou em contato com o The New York Post para falar sobre o assunto. “Categoricamente não verdadeiro [que ela tenha feito botox]. Além disso, a família real nunca endossa atividades comerciais”, disse ele.

A clínica do doutor Munir foi procurada pelo jornal estrangeiro e preferiu não revelar se Kate foi mesmo uma paciente. “Não poderíamos divulgar se ela é cliente ou não. Temos contratos de confidencialidade nos quais não podemos divulgar nossos clientes de alto nível. Nós absolutamente não podemos comentar se ela nos procurou”, disse a diretora de marketing, Sammy Curry.

Leia também: Melhor amiga de Meghan se inspirou em vestido de casamento real

+ O primeiro encontro de Archie com os primos George, Charlotte e Louis

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA