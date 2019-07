Mari Palma e Phelipe Siani terão programa juntos em outra TV, diz site

Mari Palma e Phelipe Siani vão apresentar um programa juntos na recém-chegado ao país CNN Brasil, de acordo com o site Observatório da Televisão. O casal de jornalistas, que acabou de pedir demissão da TV Globo, fará uma atração com assuntos como política e economia, mas também cinema, séries e games, segundo o site.

Nem o canal, que deve estrear sua programação até o fina deste ano, nem os dois jornalistas confirmaram a informação. A divulgação deve ocorrer nos próximos dias, já que eles ainda não assinaram um contrato oficialmente.

Mari Palma saiu da Globo, onde começou como estagiária, depois de 11 anos. Sua função mais recente, depois de trabalhar no esporte, no Fantástico e no G1 em 1 Minuto, era repórter do “Mais Você“, matinal de Ana Maria Braga. Phlipe era repórter especial na emissora.

