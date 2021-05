Kate Middleton lança tendência com vestido charmoso e versátil

A sessão de fotos do 10° aniversário de casamento de Príncipe William e Kate Middleton contou com momentos fofos do casal e da família, mas também nos proporcionou uma espionada nos vestidos deslumbrantes da Duquesa de Cambridge.

Seu vestido envelope em azul floral foi uma das peças que chamou a atenção e, logo após a divulgação das fotos, esgotou em várias lojas inglesas.

A boa notícia é que existem várias opções, inclusive superacessíveis, para entrar no estilo de Kate. Versáteis, a seleção de vestidos semelhantes aos da duquesa vão desde uma pegada girlie até mais formal.

Também conhecido como wrap dress ou transpassado, esse tipo de vestido se popularizou na moda em meados dos anos 1970. Além disso, é a peça-chave para seu guarda-roupa: atemporal, cabe em qualquer ocasião e o caimento valoriza todo tipo de corpo.

A tendência fresquinha vai roubar a cena na primavera inglesa, mas aqui no Brasil vai muito bem o ano todo. Separamos vestidos inspirados nos looks de Kate Middleton com as cores em alta no outono/inverno brasileiro. Confira a seleção:

1) Vestido envelope poá manga bufante – R$ 119,99 | Compre aqui

2) Vestido envelope estampa bola de gude – R$ 422,40 | Compre aqui

3) Vestido envelope midi preto com nó – R$ 159,90 | Compre aqui

4) Vestido envelope Essencial azul marinho – R$ 199,90 | Compre aqui

5) Vestido envelope midi estampa Paisley – R$ 89,95 | Compre aqui

6) Vestido envelope Jersey Essencial vermelho – R$ 159,90 | Compre aqui

7) Vestido envelope casual florido – R$ 152,80 | Compre aqui

8) Vestido envelope midi verde militar – R$ 169,99 | Compre aqui

9) Vestido envelope com decote nas costas – R$ 219,90 | Compre aqui

10) Vestido envelope midi tule estampa floral – R$ 179,90 | Compre aqui

*Preços atualizados em maio de 2021