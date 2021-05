Saiba o que esperar da 5ª temporada de The Crown

Se já viu todos os episódios da quarta temporada da The Crown e está com saudades da série da Netflix, prepare-se porque chegamos com novidades sobre a quinta temporada. Aperte os cintos e vem com a gente.

Em 2016, foi dito pela produtora de streaming Netflix que The Crown duraria até a sexta temporada. Ted Sarandos, chefe de conteúdo, comentou na época ao The Hollywood Reporter que a produção pode levar de oito a dez anos.

Ainda sem data de estreia, a certeza sobre a próxima temporada é que as gravações estão programadas para começar em julho, no Elstree Studios.

Quem está no elenco?

Jonathan Pryce, indicado ao Oscar de Melhor Ator em 2020, substituirá Tobias Menzies no papel do príncipe Philip. Além de Dois Papas, que rendeu a indicação ao Oscar, ele também atuou em Game of Thrones.

Já a rainha Elizabeth II será interpretada por Imelda Staunton, também conhecida pelo seu trabalho na série Downton Abbey.

Outra indicada ao Oscar que entrará na produção é a atriz Lesley Manville. A missão dele é de assumirá o papel da princesa Margaret, anteriormente interpretada por Helena Bonham Carter e Vanessa Kirby.

Também teremos uma nova Lady Di, que antes era vivida por Emma Corrin. Agora será Elizabeth Debicki, conhecida por sua atuação em The Night Manager e The Great Gatsby. “É um verdadeiro privilégio e honra fazer parte desta série magistral, que me fisgou totalmente desde o primeiro episódio”, disse a atriz no Twitter.

Josh O’Connor passará o papel do príncipe Charles para Dominic West, de The Wire and The Affair.

Já Camilla Parker Bowles não será mais interpretada por Emerald Fennell, mas sim por Olivia Williams. A atriz é conhecida por diversas participações de sucesso em produções, como Sixth Sense, X-Men: The Last Stand e The Father. Ela deve mostra a vida de Camilla antes e depois da morte de Diana.

O que pode ser retratado na quinta temporada?

Embora não haja uma confirmação do roteiro, de acordo com os prazos da série, a quinta temporada deve retratar todos os acontecimento dos anos 90, como o processo de separação de Diana e Charles, que começou em 1992 e terminou com o divórcio em 1996, o casamento entre a princesa Anne e Mark Phillips, também em 1992 e do príncipe Andrew com Sarah Ferguson em 1996.

Por fim, a produção deve terminar com a trágica morte de Diana, em 1997, no acidente de carro.