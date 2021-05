7 apostas de makes e cabelos feitas por Juliette e Camilla no BBB21

A 21ª edição do Big Brother Brasil chega ao fim nesta terça-feira (4). Ao lado de Fiuk, a maquiadora e advogada Juliette Freire e influenciadora Camilla de Lucas compõem uma final majoritariamente feminina e com grandes chances de conquistarem o primeiro e segundo lugar.

As duas se conectaram com o público por meio de suas personalidades, que são opostas, mas complementares. Seja com um temperamento mais efusivo ou diplomático, o modo de se relacionar dentro do reality se refletiu no visual das duas.

Entre uma produção de paredão e festa, as sisters ensinaram dicas de beleza com propriedade. CLAUDIA reuniu opções de makes e cabelos usados por elas para você ficar por dentro e apostar mesmo fora da casa mais vigiada do país.

Delineado

O dom da advogada e maquiadora Juliette de fazer delineado é claramente indiscutível. O traço, que tem como objetivo realçar os olhos, foi o maior aliado da participante na composição de makes.

Deixando a disputa milionária de lado, Ju ainda se encarregava de fazer o traço preciso nos outros participantes, incluindo Fiuk e Gilberto. Do clássico gatinho aos traços mais elaborados, a paraibana deixa o convite para se jogar na técnica, seja em uma proposta mais casual ou artística.

Aprenda como usar o delineado de uma forma ousada ou básica.

Box Braids

Camilla de Lucas chegou ao BBB 21 arrasando com suas box braids. Além de representatividade, o estilo de cabelo é muito requisitado por quem passa pela transição capilar, assim como a criadora de conteúdo. As tranças podem ser feitas diversos comprimentos, texturas e cores, oferecendo diversas possibilidades de penteados.

Veja tudo o que você precisa saber sobre as tranças afro.

Batom Vermelho

O clássico batom vermelho é claramente um dos preferidos de Juliette, mas também foi uma das apostas de outras participantes do programa, inclusive da atual companheira de confinamento, Camilla de Lucas. As finalistas mostraram que, independente do look, o vermelho nos lábios é sempre uma boa opção, já que combina com uma maquiagem mais casual ou elaborada.

Laces

A peruca que já era usada por outras artistas, como Iza, Bruna Marquezine e Ludmilla, ganhou muito conhecimento no mundo fora do confinamento depois que Camilla de Lucas passou a usar dentro da casa do BBB. A sister apostou nessa opção após tirar as tranças. As laces são perfeitas para quem quer mudar o penteado sem comprometer os fios naturais.

Confira mais algumas informações sobre esta nova geração de perucas.

Rabo de Cavalo

Ter o Tiago Leifert comparando Juliette Freire com a Ariana Grande em rede nacional era tudo o que a participante sonhava. A finalista, que no confinamento aderiu o rabo de cavalo como um de seus penteados favoritos, mostrou para o mundo que o estilo não é só uma opção para quem está com o cabelo oleoso e precisa sair de última hora. Assim como a cantora, Juliette provou que o penteado pode ser muito elegante e inovador.

Conheça novas maneiras de usar o clássico rabo de cavalo.

Make básica e gloss

Esta edição foi uma das quais as participantes mais apostaram no estilo natural, com a “cara lavada” ou aderindo aos makes mais básicas. Camilla de Lucas foi uma das adeptas, já que, quando não estava totalmente sem maquiagem, preferia uma composição simples. O gloss, o iluminador e a sombra rosa foram fortes aliados da finalista.

O estilo natural é uma das tendências de 2021. Veja dicas da especialista Maili Santos.

Soap Brown

As sobrancelhas naturais arrepiadas, também conhecidas como soap brown, foi um dos truques da Juliette que mais chamaram atenção do público e das marcas. A técnica explora os traços naturais do nosso rosto e faz toda a diferença no resultado final do make.

Veja como usar a técnica de deixar a sobrancelha arrepiada com produtos que você tem em casa.