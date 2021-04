William e Kate divulgam ensaio em comemoração a 10 anos de casado

Kate Middleton e príncipe William vão completar 10 anos de casado nesta quinta-feira (29). Os duques de Cambridge anteciparam a comemoração com um ensaio encantador e romântico no Palácio de Kensington.

O registro da bodas de estanho foi feito pelo fotógrafo Cris Floyd e destaca o exuberante anel de noivado de Kate. A peça, herdada da princesa Diana, tem safira e diamante na sua composição.

No dia cerimônia, a duquesa usou um vestido Alexander McQueen e uma tiara “Halo” da grife Cartier, que foi emprestada pela rainha Elizabeth.

Os pais de George, Charlotte e Louis se casaram no dia 29 de abril de 2011, na Abadia de Westminster, no Reino Unido, mas o relacionamento nasceu bem antes, já que eles estavam juntos há sete anos antes do matrimônio.

Eles se conheceram na Universidade de St. Andrews, na Escócia, quando ainda eram adolescentes. Pelo brilho no olhar do casal, podemos ver que o encontro foi mais do que certeiro.