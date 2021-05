Veja semelhança entre Charlotte e Lady Di em foto inédita da princesa

Que Kate Middleton é uma amante da fotografia amadora, isso todos nós já sabemos! A duquesa, que nunca perde a oportunidade de fazer belos registros de sua família, capturou neste final de semana uma adorável foto da princesa Charlotte, que completou seis anos de vida no último domingo (2).

Além do choque com o tamanho da pequena princesa, outra coisa chama atenção no registro publicado no Instagram e no Twitter oficial da Família Real: a semelhança da filha do príncipe William com a avó, a princesa Diana.

Continua após a publicidade

Não é a primeira vez que a semelhança rendeu boas comparações entre as duas integrantes da família real. Entretanto, conforme Charlotte cresce, a comparação faz ainda mais sentido, principalmente com fotos de Diana criança como referência. Veja algumas abaixo.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

De fato, a semelhança é notável, mas ainda há quem defenda que a princesa Charlotte na verdade carrega consigo a aparência de sua bisavó, a Rainha Elizabeth II.

“Embora a Princesa Charlotte se pareça com William em suas fotos quando criança, ela é o mini-eu da Rainha Elizabeth”, compartilhou uma usuária do Twitter.

Even though Princess Charlotte looks like William in his photos as a child, she is Queen Elizabeth’s mini me😍 pic.twitter.com/Xb4uO5uEHW — AmorPowers’ attitude (@abbeyroad23) May 2, 2021

E de fato, algumas fotos da monarca quando jovem, realmente demonstram semelhança com a jovem Charlotte. Veja:

Agora a decisão fica por sua conta. Com qual membro da realeza você acha que a princesa Charlotte mais se assemelha?

Continua após a publicidade