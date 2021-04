Stylist revela as tendências de moda para apostar no outono

Até 21 de junho, aquele clima gostoso de outono conduz os dias aqui no Hemisfério Sul. A estação é um convite para ampliar as possibilidades na hora de se vestir, ainda que seja para ficar confortável e estilosa dentro de casa ou em uma saída necessária.

A temperatura mais amena, que mescla o frio com o aconchego do Sol, permite a combinação de casacos com shorts, por exemplo. Segundo a stylist Camile Stefano, os tecidos mais leves, tipo o cetim, caem super bem com peças mais pesadas, como o coturno.

O conforto é outro ponto que não pode faltar e é fortalecido na estação pelas calças pantalonas com modelagem bem ampla. Afinal de contas, quem não prefere roupas confortáveis trabalhando de casa?

Camile também lembra da importância de manter uma rotina mesmo em casa. “Depois de um ano dentro de casa, não tem autoestima que esteja sobrevivendo. O fato da gente acordar e se preparar para o trabalho nos deixa muito mais motivada.”

Veja abaixo 7 tendências que a stylist aposta como tendência de moda para o outono!

Mix de estampas e tons terrosos

Aposte na mistura de texturas em peças com animal prints, principalmente as de zebra, e em cores, como cinza, amarelo e laranja, além dos tons terrosos, que estão super em alta. A maior dica é: se joga na criatividade!

Verde

Casacão de inverno é a peça curinga que não pode faltar no seu guarda-roupa. Para o outono, a stylist revela que essas peças em tons de verde militar ou verde oliva estão em alta.

Correntes e argolas

Os acessórios fazem toda diferença no look, por isso é importante apostar neles para deixar o visual com a sua personalidade. Correntes mais grossas e argolas grandes trazem um ar moderno à composição. Ao usar uma peça única, como macacão, por exemplo, acessórios podem funcionar também como um ponto de cor e deixar o visual nada básico.

Lenços

Os lenços estão bombando e são super versáteis, o que é comprovado por seu uso de acessório à peça de roupa, como adaptações em formato de top ou saia. Para os dias mais friozinhos, vale investir em um item com tecido mais encorpado.

Manga bufante

A peça vem se popularizando nos últimos meses e seu uso fica ainda mais forte no outono. Blusas e vestidos com manga bufante são uma aposta estilosa e certeira, principalmente para as chamadas de vídeos, em que a parte de cima é a única em destaque.

Animal print

As estampas animais chegam às roupas junto com a estação por meio de casacos, saias, calças e blusas. Não é seu estilo colocar um casacão com estampa de zebra? Camile aconselha apostar em peças menores e detalhes com a estampa, como bolsas e acessórios.

E as unhas não ficam de fora da tendência, vale apostar em esmaltes com animal print, como de zebra, vaquinha e oncinha.

Sola tratorada

A sola tratorada nos sapatos e saltos mais grossos são a pedida do momento e combinam com diversos looks. Dos looks com vestidos aos com calças pantalonas, a tendência cabe perfeitamente!

E ai, o que acharam das dicas da stylist Camile Stefano?