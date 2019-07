Melhor amiga de Meghan se inspirou em vestido de casamento real

Meghan Markle e o príncipe Harry tiveram um elegante casamento em maio do ano passado, que foi acompanhado por todo o mundo. A duquesa estava deslumbrante, não somente por sua evidente beleza, mas também, pelo traje que usava. A Duquesa de Sussex usou dois vestidos. para a cerimônia religiosa, foi uma criação da estilista britânica Clare Waight Keller, à frente da grife Givenchy.

O outro, foi assinado por Stella Mccartney e usado para recepcionar os convidados da festa. Quem a ajudou a escolher foi a sua melhor amiga e estilista Jéssica Mulroney.

Jéssica compartilhou em sua conta no Instagram uma foto onde uma cliente estava com um vestido muito parecido com o que Meghan usou na cerimônia de seu casamento, com um pequeno detalhe no pescoço, costas à mostra e uma silhueta longa e fluída.

A estilista marcou na foto a loja Kleinfeld Canadá, sugerindo que teria comprado o vestido deles. Com a legenda “Este look. Este casal!”, muitos fãs encontraram semelhanças no vestido assinado por Jéssica, alguns comentaram: “É o vestido de recepção que Meghan Markle usou! Apenas amei!”

O elegante vestido, que custou cerca de 60 mil libras, perto de R$ 280 mil, foi indiscutivelmente popular depois que Meghan usou. A estilista Stella lançou algumas réplicas limitadas do design para que os fãs comprassem.

