Meghan Markle usa colar em homenagem ao filho

Meghan Markle prestigiou a amiga e tenista Serena Williams durante a segunda fase do Torneio de Wimbledon, na quinta-feira (04/07). A duquesa de Sussex, que ainda está de licença-maternidade, chamou atenção ao usar um colar com a inicial “A”, em homenagem ao seu primeiro filho Archie.

Meghan compareceu à partida entre a americana e a eslovena Kaja Juvan vestindo uma calça jeans skinny e um blazer creme listrado da L’Agence. Mas foi o colar, feito por Jennifer Meyer, que roubou a cena do look.

Meghan Markle usando colar com a inicial “A”, de Archie.

E não é a primeira vez que a duquesa presta uma homenagem desse tipo aos amados. No início do relacionamento com o príncipe Harry, a duquesa já tinha sido flagrada usando um colar com a inicial “H”.

Confira, abaixo, outras fotos do look de Meghan e do delicado acessório:

Meghan Markle prestigiando a amiga Serena Williams, no Torneio de Wimbledon

Meghan Markle no Torneio de Wimbledon

Meghan Markle no Torneio de Wimbledon

