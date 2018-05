Por que Meghan não será princesa mesmo após o casamento

Meghan Markle vai se casar no próximo sábado (19) com o príncipe Harry, mas, mesmo assim, não será oficialmente princesa. Por regras da monarquia britânica, só podem ser chamados assim quem tem sangue real, o que não é o caso de Meghan _nem da cunhada, Kate, mulher do príncipe William. Segundo um decreto publicado pelo rei George 5º em 1917, apenas os herdeiros diretos do soberano são automaticamente príncipe ou princesa.

Após o casamento, Meghan será chamada de Sua Alteza Real, e é comum que o soberano _no caso, a rainha Elizabeth 2ª_ conceda títulos de nobreza aos integrantes da família real quando eles se casam.

Como William foi agraciado pela rainha Elizabeth 2ª com o título de duque de Cambridge, Kate virou automaticamente duquesa de Cambridge. A imprensa britânica aposta que a rainha dará a Harry o título de duque de Sussex, então, Meghan poderá ser a duquesa de Sussex.

Diana era chamada de princesa, mas, oficialmente, nunca foi. O mesmo deve acontecer com Meghan.

