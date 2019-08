Marina Ruy Barbosa surpreende em look com tamanco plástico neon

Marina Ruy Barbosa assinou uma coleção com uma famosa marca de roupas para o Verão 2020. No evento de lançamento da linha, a atriz escolheu um look que parecia óbvio para uma ocasião mais formal, mas conseguiu inovar na escolha dos acessórios.

A atriz vestiu uma saia midi de paetês em tons rosados combinada com uma blusa branca bem básica. Para completar o look, uma minibolsa e joias grandes e cheias de pedrarias. O detalhe especial ficou para os sapatos.

O par escolhido foi uma mule amarelo neon feita de PVC. O neon é uma das tendências mais atuais da moda e os calçados transparentes, muito populares nos anos 2000, também voltam a fazer sucesso.

Além do material e cores, o sapato escolhido por Marina também tinha um salto diferente, com a base mais larga e em formato geométrico.

O modelo, chamado Lupita, é assinado pela grife Amina Muaddi e custa aproximadamente 4 mil reais, mas está esgotado na internet. O sapato já havia sido usado por Sabrina Sato em um look com uma blusa combinando.

Leia mais: Como combinar brincos com seu formato de rosto? Saiba aqui

+ Rosa e vermelho é combinação de look cheio de personalidade

PODCAST – Como pedir aumento de salário?