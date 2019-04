4 formas de usar sapato mule, que voltou com tudo à cena

Diretamente dos anos 90, os mules voltaram a ser um dos sapatos preferidos do momento. É verdade que, à primeira vista, muita gente torce o nariz para o modelo, que tem a parte de trás aberta e deixa o calcanhar à mostra. Mas não precisa ter medo. Hoje, os mules podem ser encontradas em várias versões, abertas ou fechadas na frente, lisas e estampadas, com salto ou flats.

Por deixar parte do pé a mostra, os mules funcionam muito bem no calor, trazendo um ar despojado ao mesmo tempo que mantém a elegância. Elas também são perfeitas para a transição entre estações, quando o clima é mais ameno, e até para o inverno, quando as mais ousadas podem investir na mule com meia.

Confira 4 maneiras de usar o sapato:

Mule com calça

Quando se usa mule, o ideal é deixar o sapato a mostra. Por isso, ao combinar o sapato com calças, use a barra dobrada ou invista em modelos mais curtos e pantacourts. Com jeans, o ideal é investir em calças skinny ou retas. Com calças de alfaiataria, a mule sem salto é perfeita para compor looks de trabalho sem perder o conforto.

Mule com saia

Aqui, as dicas são basicamente as mesmas das calças. A melhor maneira de combinar a mule, seja a versão com salto ou sem, é usando uma saia curta ou midi, que deixa parte da perna a mostra. Com a saia midi, caso você queira um visual mais alongado, invista em mules de salto ou com bico fino.

Mule com vestido

As mules, principalmente as versões com salto ou com bico fino, deixam os looks com vestido ainda mais femininos. Para uma produção mais formal, o ideal é investir nesses modelos. As versões mais “pesadas”, como a mule tipo mocassim, também ficam ótimas com vestidos, trazendo um ar moderno e balanceando a peça super feminina.

Mule com shorts

As mules são perfeitas para deixar os looks com shorts mais arrumados sem perder o ar despojado. Os modelos estampados ficam ótimos com shorts jeans, deixando a peça um pouco menos informal. As versões lisas combinadas com shorts de alfaiataria vão bem até para ambientes de trabalho menos formais.

