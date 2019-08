Como combinar brincos com seu formato de rosto? Saiba aqui

Assim como o corte de cabelo e a maquiagem, existem certos tipos de acessórios que combinam mais com seu formato de rosto. E a combinação perfeita pode te ajudar a camuflar ou realçar certas características.

O pessoal da Francisca Joias nos ajudou a entender melhor qual brinco combina mais com cada tipo de rosto. Confira:

Rosto redondo

Para este formato o ideal é abusar de brincos grandes, longos e estreitos para dar a impressão de alongamento da face. Tente evitar os modelos redondos ou volumosos, pois eles tendem a evidenciar o formato arredondado.

Rosto quadrado

Invista em brincos com formas arredondadas e tamanho médio. Além deles, os modelos com formato oval ou argolas médias são ideais pois minimizam e suavizam o rosto. A dica é evitar os modelos com o mesmo formato da face, ou seja, os quadrados ou retangulares.

Rosto alongado

Abuse dos modelos médios, arredondados, em forma de gota, ovais e mais largos. Eles ficam perfeitos e criam a impressão de equilíbrio na combinação. Em contraponto, evite os brincos alongados pois eles deixam um aspecto mais longo que o normal.

Rosto triângulo invertido

O segredo neste formato é equilibrar as medidas, portanto invista em brincos maiores e que fiquem na altura do queixo. Evite os modelos que destacam a parte de cima do rosto.

Rosto triangular

Com este formato você pode investir nos brincos médios e pequenos e nos modelos ovais ou redondos. Tente sempre evitar os modelos mais volumosos e que ficam na altura do maxilar, pois eles trazem volume e dão a impressão de desproporção.

Rosto retangular

A dica para este formato é investir em modelos que dão mais volume às laterais do rosto, como os de tamanho médio ou grande. Tente evitar os brincos longos demais, pois eles evidenciam a forma retangular.

Rosto coração

Abuse dos brincos que chamam mais atenção para a parte inferior do rosto, como os modelos de gota, alongados e com curvas. Além disso, não use os modelos que chamam atenção para a parte superior da face.

Rosto diamante

Os brincos que estão bombando no momento, as argolas, acentuam mais este formato de rosto. Os modelos médios e pequenos com mais volume na parte de baixo são ideias. Por outro lado, evite peças muito longas.

