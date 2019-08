Rosa e vermelho é combinação de look cheio de personalidade

Os tons chamam a atenção e, juntos, criam looks intensos, cheios de personalidade. Não se limite a um único tom de pink ou vermelho. Misture nuances usando sobreposições, como um blazer, ou um acessório. Procuramos peças do mesmo estilo do editorial, em diferentes faixas de preço, para você escolher os que cabem melhor no seu orçamento.

1. Macacão de crepe, MSGM, na ê., R$ 4 375*

2. Cinto de camurça, VS Cintos, R$ 80*

3. Brincos de ouro, Monte Carlo, R$ 1 990; e de metal e zircônia rosa, La Boutik, R$ 150*

4. PIERCINGs de metal, Bijoux Net, R$ 25 (o com bolas pequenas) e R$ 42 (o com bolas grandes); e de ouro, Monte Carlo, R$ 900*

5. Anéis de metal, Nádia Gimenes, R$ 87 e R$ 117 cada um dos conjuntos*

6. Anéis de ouro e pérola, Monte Carlo,R$ 1 850 (todos esses acessórios aparecem em todas as fotos)*

7. Pulseiras de metal com elos, Nádia Gimenes, R$ 237 cada uma*

8. Pulseiras de metal com pérolas, Flavia Schumann, R$ 90 cada uma*

9. Sapatilhas de nobuck, Arezzo, R$ 279,90*

Tenha em casa

1. Macacão de algodão, Handred, R$ 920*

2. Macacão de crepe, Amaro R$ 239, 90*

3. Cinto de material sintético, Birô, na Zattini R$ 40*

4. Rasteira de couro, Manolita R$ 489,50*

5. Macacão de linho, Eva, R$ 728*

1. Blusa de tricô, Forever 21, R$ 135,90*

2. Camisa de seda, Ricardo Almeida, R$ 998*

3. Vestido de crepe, Apartamento 03, R$ 2 200*

4. Sapatilhas de couro, Jimmy Choo, R$ 5 155*

Tenha em casa

1. Saia de veludo, Pompeia R$ 79,90*

2. Blusa de Tricô, Amaro R$ 99,90*

3. Bolsa de material sintético C&A R$ 109,99*

4. Blusa de Tricô Renner R$ 139,90*

5. Mule de material sintético, LeRuchel, na Zattini, R$ 89,90*

1. Blazer de algodão, Forum R$ 598*

2. Camisa de seda, Forum R$ 399*

3. Top de tricô, Amaro, R$ 209,90*

4. Calça de sarja, Enna, R$ 417*

5. Cinto de camurça, VS Cintos, R$ 80*

6. Bolsa de couro, Coach, R$ 2 798*

7. Sapatilhas de couro, Jimmy Choo, R$ 5 155*

Tenha em casa

1. Calça de sarja, Cantão R$ 299*

2. Blazer de poliéster, Zara R$ 299

3. Camisa de seda, Eva R$ 898

4. Bolsa de plástico, Petite Jolie R$ 89,90*

5. Mocassim de material sintético, Santa Lolla R$ 199,90*

1. Casaco de lã, Tory Burch, R$ 3 630*

2. Camisa de seda, Ricardo Almeida, R$ 998*

3. Pulôver de tricô, C&A, R$ 69,99*

4. Calça de sarja, Modem, R$ 840*

5. Cinto de camurça, VS Cintos, R$ 80*

6. Bolsa de couro, Tory Burch, R$ 4 150*

Tenha em casa

1. Calça de poliéster, Renner, R$ 119,90*

2. Blusa de tricô, Mixed, no Shop2gether, R$ 423,90*

3. Bolsa de material sintético, Constance R$ 289,90*

4. Sandália de couro, ESC+Andrea Muller R$ 748*

5. Casaco de lã, Renner, R$ 199,90*

1. Body de tricô, Fila X Haight, R$ 658*

2. Calça de linho, Apartamento 03, R$ 1 079*

3. Mocassins de couro, Schutz, R$ 390*

Tenha em casa

1. Top de malha, Skazi para Dona Santa, R$ 480*

2. Bolsa de material sintético, Gash, R$ 235,80*

3. Calça de poliéster, Renner, R$ 119,90*

4. Mocassim de couro, Arezzo, R$ 339,90*

5. Calça de viscose, Amaro, R$ 129,90*

1. Casaco de algodão, Linda de Morrer, R$ 1 032*

2. Jaqueta e Calça de náilon, Der Metropol, preços sob consulta*

3. Camisa de seda, Ricardo Almeida, R$ 998*

4. Top de tricô, Amaro, R$ 209,90*

5. Cinto de camurça, VS Cintos, R$ 80*

6. Bolsa de camurça, Jimmy Choo, R$ 4 635*

Tenha em casa

1. Calça de sarja, Lunender,R$ 169,90*

2. Sandália de couro, Manolita, R$ 395,50*

3. Bolsa de náilon, Schutz, R$ 195*

4. Jaqueta de sarja, Renner, R$ 179,90*

5. Casaco de lã, Amaro, R$ 459,90*

1. Blazer, crepe, Stella McCartney, na NK Store R$ 8 790,80*

2. Calça, crepe, Stella McCartney, na NK Store R$ 5 390,80*

3. Pulôver de tricô, C&A, R$ 119,99*

4. Top de tricô, Forever 21, R$ 69,90*

5. Mocassins de couro, Schutz, R$ 390*

Tenha em casa

1. Blusa de tricô, Zara, R$ 179,90*

2. Mocassim de camurça, Inbox, R$ 149,90*

3. Calça de viscose, Amaro, R$ 129,90*

4. Capa de crepe, Amissima, R$ 789,90*

5. Bolsa de material sintético, Marisa R$ 69,95*

*Preços consultados em julho de 2019. Sujeitos a alteração.