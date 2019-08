O look poderoso de Marina Ruy Barbosa para ser madrinha de casamento

Marina Ruy Barbosa foi madrinha de casamento de um casal de amigos ao lado do marido Alexandre Negrão. O look escolhido por ela impressionou seus seguidores no Instagram.

O vestido de um rosa intenso tinha um leve decote e partes em transparência. À primeira vista, não era uma peça sexy, mas a atriz mostrou sensualidade ao posar sentada com o look, exibindo as pernas. Veja abaixo (clique na seta à direita para ver mais):

“Operação padrinhos de casamento no fim de semana!”, escreveu ela na legenda. Marina recebeu muitos comentários elogiando a exuberância do look. “Até o pé dela é perfeito”, escreveu uma fã.

