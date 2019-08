Alerta tendência: minibolsas são perfeitas para carregar o essencial

View this post on Instagram

Micro bags maxi effect. They are small enough for not hiding your outfit and big enough for the strict necessary so you can't stuff it like a turkey. Mine can hold my mobile phone, mini wallet, keys, hand cream, lip balm and lipstick. They are limited in functionality but so cute! ———————— Mini sacs effet maxi. Ils sont assez petits pour ne pas cacher votre tenue et assez grands pour le strict nécessaire donc impossible de les farcir comme une dinde. Le mien peut contenir mon téléphone portable, mon mini portefeuille, mes clés, ma crème pour les mains, mon baume à lèvres et mon rouge à lèvres. Ils sont peu fonctionnels mais tellement mignons!