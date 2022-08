5 marcas sustentáveis de moda para ter no guarda-roupa

Em busca de alternativas sustentáveis para o guarda-roupa, descobri marcas lideradas por mulheres trazem não só materiais responsáveis (e de qualidade), como também peças atemporais e elegantes. Características importantíssimas quando pensamos num lookinho que seja a cara do futuro, que está tão presente. Confira detalhes a seguir:

Somos Natu

Criada em Florianópolis, em 2019, a marca amadureceu a partir do sucesso dos quimonos feitos pela fundadora, Natália Fernandes. Ela criava as peças, todas em tecidos que seriam incinerados, e as vendia pelo Instagram. A moda pegou para além do círculo de amigas e a @somosnatu surgiu. Hoje, com uma equipe pequena e integrada, ela possui política zero plástico e certificados PETA e Eureciclo. Para a última coleção (foto), Nati trouxe dos poemas de Ana Martins Marques a proposta de transformar a roupa em casa. Calças, tops, camisas, tricôs e quimonos se tornam uma segunda pele nesse casulo aconchegante e natural. somosnatu.com

GIUP

Com referências que misturam literatura, memória e afeto, Priscila Casna traduziu para a sua marca própria o que a escritora Natalia Ginzburg dizia: “Cuidarei que meus filhos tenham os pés sempre enxutos e aquecidos”. Os modelos da @giup____ são a combinação perfeita para um look sustentável. Feitas de tecidos de pano e couro livre de crueldade animal, as versões Mary Jane (foto, R$ 420) e mule (R$ 360) estão disponíveis em três cores e são manufaturadas sob encomenda. giup.com.br

Flávia Aranha

Conhecida por sua técnica impecável de tingimento natural em tecidos especiais, a estilista nascida em Campinas e radicada em São Paulo gosta de trabalhar com tempo, respeito e em colaboração. A sua marca homônima preza pelas técnicas artesanais e pelo olhar holístico da elaboração das peças: aquela visão de que todas as etapas do processo estão integradas e se influenciam mutuamente. Não à toda, desde 2016, é certificada pelo Sistema B. flaviaaranha.com

Verset

Falar de sustentabilidade é também falar de ações sociais, com impacto em pequenas comunidades. Esse é o propósito da Verset, de Maria Eugênia. Todas as peças criadas por ela são feitas a quatro mãos com algum projeto de inclusão. Os tricôs de algodão natural, por exemplo, tem características únicas porque varia de acordo com a técnica de quem o faz, e são produzidos pela Oficina dos Anjos, que valoriza a inclusão de pessoas neuro-divergentes. Já a T-shirt Manifesto Corpo, collab da marca com o Wet Vivid Dreams, perfil de contos eróticos, é desenvolvida em algodão certificado e costurada pela Pano Social, projeto de inclusão de ex-detentos.

ALUF

Ana Luisa Fernandes fez o mercado da moda nacional balançar quando, em 2018, lançou a sua marca própria. Designer jovem e de grande talento, ela propõe roupas de alta qualidade com a sustentabilidade como norte. Usando apenas matérias-primas nacionais, ela brinca com formas, texturas e volumes a partir do processo de arte terapia, trabalho conhecido da psiquiatra brasileira Nise da Silveira. O resultado são peças-poesia que parecem obras arquitetônicas para vestir. aluf.com.br